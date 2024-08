Wyciekła szczegółowa specyfikacja procesorów Intel Arrow Lake

Prawdopodobnie już 10 października zadebiutują procesory Intel Arrow Lake. Jednak już teraz poznaliśmy ich prawdopodobną i szczegółową specyfikację.

Wczoraj (18 sierpnia) dowiedzieliśmy się, że desktopowe procesory Arrow Lake trafią do sprzedaży prawdopodobnie 10 października. Dla Intela będzie to bardzo ważna premiera, która ma zmazać plamę po niedawnych wpadkach. Jest na to duża szansa, bo układy zapowiadają się niezwykle ciekawie. Właśnie poznaliśmy ich specyfikację.

Specyfikacja procesorów Intel Arrow Lake

Specyfikacja desktopowych procesorów Arrow Lake pojawiła się na Twitterze/X. Najpierw swoją wersję udostępnił @harukaze5719, a następnie odpowiedział mu @jaykihn0, który ujawnił jeszcze bardziej szczegółowe informacje. Specyfikacja poszczególnych układów prezentuje się następująco:

Rdzenie Taktowanie bazowe (GHz) Taktowanie Boost (GHz) TDP iGPU Rdzenie Xe Intel Core Ultra 9 285K 8P + 16E (24) 3,7 / 3,2 5,4 / 4,6 125 W Tak 64 Intel Core Ultra 9 285 8P + 16E (24) 2,2 / 1,9 5,3 / 4,6 65 W Tak 64 Intel Core Ultra 9 285T 8P + 16E (24) 1,4 / 1,2 4,7 / 4,5 35 W Tak 64 Intel Core Ultra 7 265K 8P + 12E (20) 3,9 / 3,9 5,2 / 4,6 125 W Tak 64 Intel Core Ultra 7 265KF 8P + 12E (20) 3,3 / 3,3 5,2 / 4,6 125 W Nie - Intel Core Ultra 7 265 8P + 12E (20) 2,4 / 1,8 5,1 / 4,6 65 W Tak 64 Intel Core Ultra 7 265F 8P + 12E (20) 1,5 / 1,2 4,6 / 4,5 65 W Nie - Intel Core Ultra 7 265T 8P + 12E (20) 2,4 / 1,8 5,0 / 4,5 35 W Tak 64 Intel Core Ultra 5 245K 6P + 8E (14) 4,2 / 3,6 5,0 / 4,6 125 W Tak 64 Intel Core Ultra 5 245KF 6P + 8E (14) 4,2 / 3,6 5,0 / 4,6 125 W Nie - Intel Core Ultra 5 245 6P + 8E (14) - - 65 W - - Intel Core Ultra 5 235 6P + 8E (14) - - 65 W - - Intel Core Ultra 5 225 6P + 4E (10) 3,3 / 2,7 4,7 / 4,4 65 W Tak 32 Intel Core Ultra 5 225F 6P + 4E (10) 3,3 / 2,7 4,7 / 4,4 65 W Nie -



To jak na razie najbardziej szczegółowa tabela ze specyfikacją procesorów Intel Arrow Lake. Oczywiście nie mamy 100-procentowej pewności, że jest w pełni poprawna. Nawet jeśli na ten moment tak właśnie wygląda specyfikacja układów, to do premiery zostało jeszcze kilka tygodni, więc drobne szczegóły mogą ulec zmianie.

