Procesory Intel Arrow Lake zawodzą? Wskazują na to nowe testy

Nowe procesory Intel Arrow Lake zostały przetestowane w programie Geekbench 6. Wydajność nie zachwyca.

W tym roku do sprzedaży ma trafić nowa generacja procesorów Intela o nazwie Arrow Lake. Wprowadzą one kilka niestandardowych rozwiązań, w tym przede wszystkim brak obsługi techniki Hyper-Threading. Jaki będzie miało to wpływ na wydajność? Najnowsze testy nie napawają optymizmem.

Wydajność Intel Arrow Lake

Do bazy Geekbench 6 oraz Geekbench 5 trafiły wyniki wydajność modeli Core Ultra 7 265K oraz Core Ultra 5 245K. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest całkiem nieźle, ale w rzeczywistości układy wypadają przeciętnie. Co prawda możemy zakładać, że były to modele inżynieryjne, więc finalnie wydajność może być lepsza, ale nadal wyniki nie są zbyt optymistyczne.

Weźmy na przykład model Core Ultra 7 265K. W Geekbench 6 uzyskał on 3,219 pkt w teście jednordzeniowym i 19,433 pkt w teście wielordzeniowym. Dla porównania Core i9-14900K uzyskuje w tym samym benchmarku odpowiednio 3,085 oraz 20,763 pkt. Zatem nowy procesor, z niższej serii (Core Ultra 7 to odpowiednik Core i7), ma szybsze rdzenie i tylko nieznacznie przegrywa w wydajności wielordzeniowej.

A co się stanie, gdy wyniki porównamy do bezpośredniego poprzednika, czyli Core i7-14700K? Ten uzyskuje odpowiednio 3,007 oraz 19,583 pkt. Znowu Core Ultra 7 265K jest trochę szybszy na jednym rdzeniu, ale nieznacznie wolniejszy wielordzeniowo. Pozostaje mieć nadzieję, że finalne egzemplarze, które trafią do sprzedaży, będą radzić sobie jednak dużo lepiej.

W tym samym teście Core Ultra 5 245K zdobył 2,248 i 18,354 pkt.

Źródło zdjęć: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Tom's Hardware