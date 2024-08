Intel odwołuje największą tegoroczną imprezę. Co z premierą Arrow Lake?

Intel postanowił odwołać swoją największą tegoroczną imprezę, na której miała odbyć się prezentacja nowych procesorów z serii Arrow Lake. Ich premiera stanęła teraz pod znakiem zapytania.

Tegoroczne Intel Innovation się nie odbędzie. Firma poinformowała, że rezygnuje z wydarzenia i jego kolejna edycja odbędzie się dopiero w przyszłym roku. To o tyle zaskakujące, że to jedno z największych wydarzeń w corocznym kalendarzu Niebieskich. To właśnie na nim miała odbyć się oficjalna prezentacja układów Arrow Lake.

Intel Innovations 2024 odwołane

Intel zapowiedział, że nadal będzie organizować mniejsze wydarzenia, na których będzie prezentował nowe produkty i rozwiązania. Jednak Intel Innovations 2024 się nie odbędzie. Niebiescy przekonują, że decyzja została podjęta z powodów finansowych. Koszty organizacji były podobne zbyt duże, a firma szuka aktualnie oszczędności (planowane jest zwolnienie aż 15. tys. pracowników).

To właśnie na Intel Innovations 2024 miała odbyć się premiera nowych, desktopowych procesorów Intel Core Ultra 200 z serii Arrow Lake. Nie wiadomo, jakie są dalsze plany firmy. Możliwe, że prezentacja układów zostanie opóźniona. Mogę jedynie podejrzewać, że Intel chce mieć absolutną pewność, że są one pozbawione wad swoich poprzedników. Powtórzenie afery z modelami 13. i 14. generacji były gwoździem do trumny firmy.

Zobacz: To koniec problemów Intela? Nowy mikrokod jest już dostępny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Źródło tekstu: VideoCardz