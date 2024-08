To koniec problemów Intela? Nowy mikrokod jest już dostępny

Czyżby posiadacze procesorów Intel Raptor Lake (Refresh) mogli wreszcie odetchnąć z ulgą? Na rynek trafiły właśnie obiecywane poprawki mikrokodu.

Nie jest żadną tajemnicą, ze Niebiescy zmagają się obecnie z problemami dotyczącymi Intel Core 13. i 14. generacji. Wybrane modele są niestabilne pod obciążeniem i co gorsza mogą się trwale zdegradować. Według dostępnych aktualnie informacji winowajcą jest wadliwy mikrokod, podający zbyt wysokie napięcie.

ASUS i MSI oferują już BIOS z nowym mikrokodem

Był to jeden z wielu czynników, który przełożył się na znaczny spadek wartości akcji Intela. Dodatkowo wielu entuzjastów nowych technologii straciło zaufanie do firmy, przechodząc na Czerwoną stronę mocy, czyli do AMD. Amerykanie więc dwoją się i troją by jak najszybciej rozwiązać sytuację.

Dwóch największych producentów sprzętu komputerowego, tajwańskie firmy ASUS oraz MSI, wydały właśnie nowy BIOS zawierający poprawiony mikrokod z oznaczeniem "0x129". Dostępny jest on do pobrania na stronach konkretnych płyt głównych. Warto podkreślić, że producenci wydali go jako wersja "Beta".

ASUS wydał nowe oprogramowanie do platform z chipsetem Intel Z790 z serii ROG Maximus/Strix/ProArt oraz AYW. MSI również postawiło na platformy Z790, ale zapowiedziano też wersje dla wszystkich innych płyt z układami Intel 700 i 600. Jak na razie brak informacji ze strony GIGABYTE, a ASRock wydał nowy BIOS tylko dla dwóch budżetowych modeli H610M-HDV oraz H610M-HVS.

Pierwsze doniesienia potwierdzają niższe napięcia przy zachowaniu wcześniejszych taktowań i wydajności. Z ostatecznymi ocenami warto się jednak wstrzymać do pełnych testów, ale te pojawią się zapewne dopiero gdy BIOS z mirkokodem 0x129 będzie dostępny w finalnej wersji.

Zobacz: AMD Ryzen 9000 są już w Polsce. Sprawdzamy ceny w sklepach

Zobacz: Procesory Intel Arrow Lake zaoferują o 100 W niższy pobór mocy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: ASUS, MSI, oprac. własne