Ogromne problemy Intela. Firma idzie na dno?

Ostatnie problemy Intela mocno odbijają się na jego wartości. Firma jest w tym momencie wyceniana na zbliżonym poziomie co OpenAI, które wciąż można uznawać za startup.

Intel ma duże problemy. Są one związane głównie z doniesieniami o wadliwych procesorach 13. i 14. generacji, które nie tylko mają problemy ze stabilności, ale dodatkowo ulegają też oksydacji. Co prawda wciąż brakuje solidnych danych. Nie wiemy, jak szeroki jest to problem i cała sprawa może być tak naprawdę mocno rozdmuchana. Pomimo tego akcje Niebieskich poleciały na łeb na szyję.

Intel traci na wartości

Intel w tym momencie jest wyceniany na około 81,2 mld dolarów. Za każdą akcję Niebieskich trzeba w tym momencie zapłacić niecałe 20 dolarów. Dla porównania w czerwcu tego roku cena akcji wynosiła nawet 46 dolarów, więc Intel stracił ponad połowę swojej wartości. W tym samym czasie AMD jest wyceniane na ponad 208 mld dolarów, a NVIDIA aż 2,44 bln dolarów.

Wartość Intela jest w tym momencie porównywalna do OpenAI, czyli twórców ChatGPT. Co prawda sztuczna inteligencja jest hitem ostatnich miesięcy, ale to nadal firma, którą można określić mianem startupu. Jakby tego było mało, to Niebiescy planują grupowe zwolnienia, które dotkną tysięcy pracowników.

Ratunkiem dla Intela mogą być inne firmy, w tym NVIDIA, która rozważa przeniesienie części swojej produkcji do fabryk Niebieskich. W tym momencie większość chipów produkują u TSMC. Duży kontrakt z pewnością byłby dla Intela niczym koło ratunkowe na wzburzonym morzu. Duże znaczenie będzie też miała premiera nowych układów Arrow Lake, które nie tylko mają być pozbawione wad swoich poprzedników, ale zaoferują też dużo niższe zużycie energii przy wyższej wydajności. Tak przynajmniej twierdzi sam Intel.

