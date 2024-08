Co z premierą procesorów Arrow Lake? Intel odpowiedział

Po odwołaniu Intel Innovation 2024 pojawiły się wątpliwości co do premiery procesorów z serii Arrow Lake. Na szczęście nie ma powodów do obaw.

Intel Innovation 2024 nie dojdzie do skutku. Intel odwołał własną imprezę, podobno z powodów finansowych. To właśnie na tym wydarzeniu miały zadebiutować nowe procesory Intel Arrow Lake (Core Ultra 200). A skoro impreza się nie odbędzie, to wiele osób zaczęło się zastanawiać, co z premierą układów. Intel już to wyjaśnił.

Premiera Intel Arrow Lake

O premierę procesorów z serii Arrow Lake zapytali dziennikarze z serwisu OC3D. W odpowiedzi przeczytali, że nie ma powodów do obaw. Nowe układy mają trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku.

Nie ma żadnych zmian w planach, harmonogramie ani gotowości produktów Intela. Jesteśmy podekscytowani zapowiedziami nowych produktów i dynamiką, jaką mamy w zanadrzu, w tym znaczącymi zapowiedziami tej jesieni. Więcej szczegółów na temat naszych procesorów nowej generacji do komputerów stacjonarnych, o nazwie kodowej Arrow Lake, przedstawimy jeszcze w tym roku.

- napisał rzecznik Intela.

Oznacza to, że zostało raptem kilka miesięcy, w trakcie których Intel powinien zaprezentować nowe procesory. Prawdopodobnie też przed okresem świątecznym powinny one trafić na sklepowe półki, aby załapać się na najważniejszy okres sprzedażowy.

