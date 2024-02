Każdy włączy to w Windowsie. Filmy zyskają nowe życie

Microsoft pracuje nad dodanie techniki skalowania rozdzielczości nie tylko do gier, ale być może także do aplikacji w Windowsie.

Prawdopodobnie wszyscy gracze słyszeli o technikach NVIDIA DLSS, AMD FidelityFX SuperResolution czy też Intel XeSS. Wszystkie one pozwalają na skalowanie rozdzielczości gier, co znacząco zwiększa liczbę wyświetlanych klatek na sekundę. Microsoft chce to wykorzystać i planuje podobne rozwiązanie dla Windowsa.

Skalowanie rozdzielczości w aplikacjach Windows

Nowa funkcja pojawiła się w Windows 11 Insider Build 24H2. Znajduje się ona w ustawieniach, w zakładce system/wyświetlacz/ustawienia grafiki. Co prawda w opisie znajduje się informacja, że pozwala ona na skalowanie rozdzielczości w obsługiwanych grach, ale z nietrudno sobie wyobrazić, że Microsoft będzie chciał to wykorzystać także w aplikacjach.

W jaki sposób? Pierwsze, co przychodzi do głowy, to wszelkiej maści odtwarzacze multimedialne, które mogłoby skalować rozdzielczość filmu dla uzyskania lepszej jakości obrazu. Oczywiście przerobienie wideo z Full HD do 4K nie da tego samego efektu, co materiał natywnie nagrany w Ultra HD, ale poprawa powinna być zauważalna.

Version 24H2 will have an AI "Super Resolution" feature, as previous reports mentioned. Here are some settings for it in Graphics settings - a default toggle and per-app options. (26052) pic.twitter.com/fI9t4ksTWH — PhantomOcean3 ☃️ (@PhantomOfEarth) February 10, 2024

Nie wiadomo też, co z samymi grami. Czy deweloperzy będą musieli wprowadzić obsługę Auto SR (Auto Super Resolution), czy będzie ona działać na poziomie sterowników, jak Radeon Super Resolution i zadziała też w starszych produkcjach, np. grach retro oraz takich, które skalowania rozdzielczości nie obsługują? Na te pytania nie znamy odpowiedzi.

Auto SR w Windowsie 11 zadziała tylko na komputerach wyposażonych w jednostki NPU (Neural Processing Unit), które dostępne są w nowych procesorach AMD oraz Intela. W teorii funkcja powinna być też kompatybilna z kartami GeForce RTX, które mają specjalne rdzenie Tensor.

