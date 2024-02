Abonament RTV do likwidacji. Nowej opłaty już nie unikniesz

Abonament radiowo-telewizyjny może zostać całkowicie usunięty. Jeśli tak, to zastąpi go inna opłata, której nie da się uniknąć.

Abonament radiowo-telewizyjny powinien płacić każdy, kto ma telewizor lub radio. Nie ma znaczenia, czy oglądamy kanały TVP, czy nie. Według przepisów wystarczy sama taka możliwość, aby pojawiła się konieczność uiszczania opłaty. Jednak zdecydowana większość Polaków tego nie robi. Dlatego pojawiają się propozycje zmian.

Składka audiowizualna zamiast abonamentu RTV

Według danych z zeszłego roku abonament radiowo-telewizyjny powinno płacić około 2,4 mln Polaków. W rzeczywistości robi to zaledwie nieco ponad 820 tys., co pokazuje, jak nieskuteczna jest taka opłata. Problem istnieje od wielu lat, ale Tadeusz Kowalski z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma pomysł, jak mu zaradzić.

Kowalski był gościem programu Newsroom w Wirtualnej Polsce. W nim zapowiedział, że abonament radiowo-telewizyjny prawdopodobnie zostanie zlikwidowany. Nie wiadomo, kiedy miałoby to nastąpić, ale raczej nie stanie się to w tym roku. Natomiast pojawił się konkretny pomysł, co mogłoby pojawić się w jego miejsce. To składka audiowizualna, której nie da się uniknąć.

Są rozważane różne opcje. Jedna z nich to składka audiowizualna, czyli powszechna opłata, która byłaby pobierana od wszystkich płatników PIT, CIT bądź KRUS.

- zapowiedział Tadeusz Kowalski.

Ujawnił też, ile taka opłata miałaby wynieść. Według aktualnych szacunków mogłoby to być około 8,34 zł miesięcznie, czyli mniej więcej 100 zł rocznie. Opłata byłaby pobierana automatycznie od wszystkich płatników, więc jej uniknięcie byłoby niezwykle trudne.

