Seria GeForce RTX 40 Super to strzał w dziesiątkę

Nowa seria kart graficznych GeForce RTX 40 Super okazała się strzałem w dziesiątkę. Karty sprzedają się jak świeże bułeczki.

W styczniu NVIDIA wprowadziła trzy nowe modele kart graficznych. Seria GeForce RTX 40 Super spotkała się z dobrym przyjęciem, chociaż im wyższy model, tym mniejszy wzrost wydajności oferował. Pomimo tego nowe GPU okazały się strzałem w dziesiątkę. Sprzedają się tak dobrze, że już ciężko je kupić.

Sukces serii GeForce RTX 40 Super

Sami testowaliśmy wszystkie trzy modele kart graficznych z serii GeForce RTX 40 Super. Model RTX 4070 Super oferuje średnio mniej więcej 15-procentowy wzrost wydajności względem standardowej wersji. GeForce RTX 4070 Ti Super to poprawa o około 10 proc. Natomiast w przypadku RTX 4080 Super to już wzrost na poziomie zaledwie 5 proc. To jednak nie zniechęciło klientów, którzy rzucili się na nowe GPU.

W wielu sklepach, nie tylko zagranicznych, ale również polskich, kupno karty graficznej z serii GeForce RTX 40 Super jest mocno utrudniona. Dotyczy to przede wszystkim modelu RTX 4080 Super, który oferuje najmniejszy wzrost wydajności. Prawdopodobnie jest to zasługa mocno obniżonej ceny, bowiem konstrukcja dostępna jest w cenie sugerowanej 999 dolarów oraz 4999 zł w Polsce. Dla porównania standardowy RTX 4080 kosztował aż 1199, co nad Wisłą przekładało się na kwotę ponad 7000 zł.

Jeśli jakieś modele GeForce RTX są w tym momencie dostępne, to zazwyczaj w cenach znacznie wyższych niż sugerowane. Oczywiście nie wiemy też, jak duża była dostępność poszczególnych wersji, ale skoro sytuacja wygląda podobnie w wielu sklepach, to spokojnie można mówić o dużym sukcesie kart z linii Super.

Zobacz: Sprzęt dla prawdziwych graczy zawitał do Polski

Zobacz: Acer udowadnia, że do grania nie potrzeba stacjonarki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: VideoCardz