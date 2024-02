Acer udowadnia, że do grania nie potrzeba stacjonarki

Potrzebujesz wydajnego komputera, ale często podróżujesz? Nie ma sprawy, Acer przygotował nowe laptopy, które przyćmią nie jeden stacjonarny PC.

Chwilę temu zakończyły się mistrzostwa Intel Extreme Masters 2024 w katowickim Spodku. Mowa o największym w Polsce wydarzeniu dla fanów e-sportu. Oczywiście tego typu impreza to nie tylko rozgrywki w Counter-Strike 2 oraz StarCraft II, ale również sporo nowości ze świata części i peryferiów komputerowych.

Acer postawił na topowe CPU i GPU od Intela i NVIDII

Najwięcej sprzętowych nowinek pokazał tajwański producent Acer w ramach gamingowej marki Predator. Szczegółowo informowaliśmy Was już o nowych monitorach, a teraz pora rzucić okiem na laptopy.

Acer Predator Helios 16 i Predator Helios 18 to konstrukcje oferujące topową wydajność. Wszystko za sprawą najnowszych procesorów Intel Core i9-14900HX oraz układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090 (MGP do 175 W). Dopełnia to matryca Mini LED o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli i częstotliwości odświeżania do 240 Hz. Maksymalnie mowa o 32 GB wydajnej pamięci RAM DDR5 oraz do 2 TB SSD.

Dla osób celujących w nieco tańsze laptopy przygotowano modele Acer Predator Helios Neo 16 i Predator Helios Neo 18. Tutaj mowa maksymalnie o procesorze Intel Core i9-14900HX oraz układzie NVIDIA GeForce RTX 4070 (MGP do 130 W). Zdecydowano się jednak na popularniejsze matryce IPS, również o rozdzielczości WQXGA. Całość z częstotliwością odświeżania do 240 Hz oraz czasem reakcji 3 milisekundy.

Wszystkie nowe laptopy Acer Predator Helios zadebiutują w Polsce jeszcze w lutym. Sugerowane ceny wyglądają następująco:

Acer Predator Helios 18 - od 17 999 PLN,

Acer Predator Helios 16 - od 12 299 PLN,

Acer Predator Helios Neo 18 - od 9599 PLN,

Acer Predator Helios Neo 16 - od 7399 PLN.

Źródło zdjęć: Telepolis / Arkadiusz Bała

Źródło tekstu: oprac. własne