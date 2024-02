Sprzęt dla prawdziwych graczy zawitał do Polski

Zapowiadana niedawno myszka oraz monitor od ZOWIE debiutują w Polsce. Mieliśmy okazję przyjrzeć się im podczas gamingowej imprezy IEM 2024.

W ten weekend Katowice zmieniły się kolejny raz w światowe centrum e-sportu za sprawą wydarzenia Intel Extreme Masters 2024. W Spodku mogliśmy zarówno obserwować zmagania najlepszych graczy w Counter-Strike 2 oraz StarCraft II, ale również zapoznać się z nowościami sprzętowymi.

Topowa myszka i monitor ZOWIE trafiają do sprzedaży

Na hali IEM Expo obecni byli znani producenci z całego świata. Wśród nich nie zabrakło gamingowej marki ZOWIE, należącej do firmy BenQ. Pokazała ona między innymi myszkę ZOWIE U2 oraz monitor ZOWIE XL2546X. Oba sprzęty zapowiadane były ledwie chwilę temu, a już trafiają do sprzedaży.

ZOWIE U2 to bezprzewodowa myszka o wymiarach 124 x 38 x 65 mm i masie 60 g. Zastosowano tutaj symetryczną, wyprofilowaną skorupę, która zapewnia pewny chwyt oraz jeszcze większe ślizgacze niż do tej pory. Użytkownik ma do dyspozycji pięć przycisków, dwa dodatkowe znalazły się na lewym boku.

Dostajemy tutaj jeden z najlepszych na rynków sensorów - PixArt PAW 3395 o rozdzielczości do 3200 DPI. Warto też zwrócić uwagę na duży odbiornika 2,4 GHz, który zapewnia niskie opóźnienia, duży zasięg i stabilne połączenie. Częstotliwość raportowania to 1000 Hz, a czas pracy to 70 godzin na jednym ładowaniu.

ZOWIE XL2546X to 24,5-calowy monitor wyposażony w matrycę Fast TN o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania do 240 Hz. Typowa jasność sięga do 320 cd/㎡, kontrast do 1000:1, a czas reakcji to 1 ms. Producent chwali się zastosowaniem technologii DyAc 2, opartej na podwójnym podświetleniu matrycy. Ma ona przekładać się na płynniejszy obraz bez powidoków.

Opisywane sprzęty trafiły już do polskich sklepów. ZOWIE U2 wyceniono na 779 złotych, zaś ZOWIE XL2546 na 2219 złotych. Nie są to więc najtańszy peryferia, ale w końcu skierowano je do e-sportowców.

Źródło zdjęć: Telepolis / Arkadiusz Bała

Źródło tekstu: oprac. własne