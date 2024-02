Wyrok sądu zakazuje Intelowi sprzedaży wybranych procesorów

Intel przegrał jedną z batalii sądowych z R2 Semiconductor i jest zmuszony do zaprzestania sprzedaży wybranych procesorów na terenie Niemiec.

Na rynku procesorów komputerowych mamy zaledwie dwóch liczących się producentów - AMD oraz Intel. Wygląda jednak na to, że druga z wymienionych firm wpadła w tarapaty. Jak donosi Financial Times, niemiecki sąd rejonowy w Düsseldorfie orzekł wczoraj, że Niebiescy naruszyli patenty należące do R2 Semiconductor.

Intel nazywa R2 Semiconductor "trollem patentowym"

Orzeczenie sądu zakazuje sprzedaży wybranych procesorów oraz laptopów, serwerów i gotowych zestawów komputerowych w nie wyposażonych. Chodzi o starsze generacje takie jak Intel Alder Lake, Ice Lake oraz Tiger Lake. Najnowsze rodziny jak Intel Core 13. i 14. generacji oraz serii Meteor Lake to nie dotyczy.

Naruszone patenty dotyczą technologii regulacji napięcia. R2 Semiconductor wystąpiło o wstrzymanie sprzedaży CPU oraz produktów przez nie zasilanych w ubiegłym roku. Intel planuje się odwołać od decyzji sądu w Düsseldorfie. Czytelnicy Telepolis powinni zaś zwrócić uwagę, że chodzi o sprzedaż w Niemczech.

Niebiescy twierdzą, że patent R2 Semiconductor został unieważniony w Stanach Zjednoczonych, dlatego też firma pozwała giganta w Europie. Amerykanie oskarżają R2 Semiconductor o bycie "trollem patentowym". Postępowanie sądowe między obiema firmami toczy się również w Wielkiej Brytanii.

