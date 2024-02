Patriot pokazał nowe, małe rakiety. Jest moc

Amerykanie rozszerzają swoją ofertę wydajnych i chłodnych nośników półprzewodnikowych. Patriot oferuje dodatkowo aż 5 lat gwarancji.

Mimo iż standard PCI Express 5.0 wkroczył pod domowe strzechy pod koniec 2021 roku, to wygląda na to, że dopiero teraz producenci sprzętu komputerowego zaczynają go wykorzystywać na szeroką skalę. Największy ruch można obserwować w segmencie najwydajniejszych nośników półprzewodnikowych.

Patriot Viper PV554 zaoferują wydajność do 12,4 GB/s

Amerykańskie przedsiębiorstwo Patriot Memory zapowiedziało właśnie oficjalnie nowe SSD. Mowa o modelu Viper PV553, który po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć na targach CES 2024 w Las Vegas.

Patriot Viper PV554 to nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCIe 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Zdecydowano się tutaj na użycie kontrolera Phison E26 oraz 232-warstwowych kości 3D TLC NAND od Microna. Na uwagę zasługuje system chłodzenia, czyli żebrowany radiator z wentylatorem.

Deklarowana przed producenta wydajność to do 12 400 MB/s dla odczytu i do 11 800 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 400 000 IOPS dla odczytu i zapisu losowego. To sporo, ale warto pamiętać, że konkurencja zapowiedziała już SSD o wydajności do 14 500 MB/s.

Patriot Viper PV554 trafi do sprzedaży w trzech pojemnościach - 1, 2 oraz 4 TB. Niestety producent nie zdradził sugerowanych cen. Mowa jednak o 5-letniej gwarancji ograniczonej współczynnikiem TBW.

Zobacz: Starfield z ważną zmianą. Czy to uratuje martwą grę?

Zobacz: InWin D5, czyli przewiewna obudowa z ukrytym wieszakiem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Patriot

Źródło tekstu: oprac. własne