Nadciąga nowy król SSD. Takiej wydajności jeszcze nie było

Jeśli składasz nowy zestaw komputerowy i potrzebujesz najwyższej wydajności to Crucial ma coś dla Ciebie. Ich nowy SSD będzie najszybszy na rynku.

Chociaż interfejs PCI Express 5.0 wkroczył na rynek konsumencki pod koniec 2021 roku za sprawą procesorów Intel Alder Lake-S, to długo trzeba było czekać z jego popularyzacją. Problemem był brak wsparcia ze strony AMD, ale również niska dostępność odpowiednich kontrolerów i kośći pamięci dla SSD.

Crucial T705 zaoferuje wydajność do 14 500 MB/s

Sytuacja jednak drastycznie zmieniła się w ubiegłym roku, a producenci jeden za drugim zaczęli oferować SSD PCIe 5.0. I chociaż jednym z bardziej udanych do tej pory modeli była propozycja marki Crucial, to wygląda na to, że Amerykanie szykują jeszcze wydajniejszego potwora.

Crucial T705 to nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCI Express 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Zdecydowano się tutaj na 232-warstwowe kości 3D TLC NAND od Microna, ale zastosowany kontroler oraz rodzaj i wielkość pamięci DRAM pozostaje nieznana.

Nowy SSD Amerykanów zaoferuje do 14 500 MB/s dla odczytu i do 12 700 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 500 000 IOPS dla odczytu i do 1 800 000 IOPS dla zapisu losowego. To spory skok wydajności względem modelu Crucial T700, który zapewnia kolejno do 12 400 MB/s oraz do 1 500 000 IOPS.

Poprawa wydajności sugeruje użycie nowego kontrolera Phison E26 Max14um co oznaczałoby również mniejszy pobór mocy i niższe temperatury. Możliwe jest też, że zwiększono pamięć DRAM. To jednak przypuszczenia, bowiem nie zdradzono jeszcze oficjalnie pełnej specyfikacji.

Crucial T705 trafi do sprzedaży w trzech pojemnościach - 1, 2 i 4 TB oraz trzech wersjach - "goła", z radiatorem oraz z radiatorem w białym kolorze. Sugerowane ceny i limity TBW pozostają nieznane.

Zobacz: Cisza jak makiem zasiał, czyli karta graficzna bez wentylatorów

Zobacz: Poznaliśmy datę premiery i ceny nowej konsoli MSI

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Momomo_us@Twitter

Źródło tekstu: oprac. własne