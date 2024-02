Poznaliśmy datę premiery i ceny nowej konsoli MSI

Ma dobre wieści dla osób czekających na nowego handhelda MSI. Wygląda na to, ze Tajwańskie urządzenie już niedługo trafi na rynek.

Nie da się zaprzeczyć, że Steam Deck w 2022 roku rozbudził dawno zapomniany rynek handheldów, gdzie dostępne było zasadniczo tylko Nintendo Switch. Śladami Valve poszły już takie firmy jak ASUS czy Lenovo, a już niedługo do tego grona dołączy także MSI.

MSI Claw A1M zadebiutuje na rynku 1 kwietnia 2024

Tajwańczycy oficjalnie zapowiedzieli swoją przenośną konsolę, czyli MSI Claw A1M. Jednak w porównaniu do rozwiązań konkurencji nie zobaczymy tutaj układów AMD, a procesory z serii Intel Meteor Lake.

W sprzedaży pojawią się przynajmniej trzy warianty MSI Claw A1M różniące CPU oraz wbudowaną pamięcią. A tak się składa, że hiszpańskie sklepy mają je już w swojej ofercie w przedsprzedaży:

MSI Claw A1M (Intel Core Ultra 7 155H + 16 GB + 1 TB) - 929 euro, czyli około 4015 złotych

MSI Claw A1M (Intel Core Ultra 7 155H + 16 GB + 512 GB) - 879 euro, czyli około 3799 złotych

MSI Claw A1M (Intel Core Ultra 5 135H + 16 GB + 512 GB) - brak danych

Czym się różni wariant z Intel Core Ultra 7 155H oraz wersji Core Ultra 5 135H? Liczbą rdzeni i wątków - 16/22 vs 14/18; taktowaniami - 4,8 GHz vs 4,6 GHz oraz układem graficznym - 8 vs 7 jednostek wykonawczych. Będzie to miało przełożenie na wydajność w grach, ale i czas pracy.

