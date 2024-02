Scythe Mugen powraca. Jeszcze chłodniej i jeszcze ciszej

Czas na odrodzenie się japońskiej legendy. Scythe pokazało 6. generację układów chłodzenia procesora z serii Mugen. Ma być solidne, wydajnie i cicho.

Scythe to japoński producent sprzętu komputerowego obecny na rynku od 2002 roku. Japończycy specjalizują się w chłodzeniach procesora oraz wentylatorach, które znane są z bardzo dobrej jakości wykonania, wysokiej wydajności i wzorowej kultury pracy. A wszystko to w przystępnych cenach.

Nowy Mugen pasuje zarówno na procesory AMD, jak i Intela

W Polsce przed laty jednymi z popularniejszych modeli coolerów była seria Mugen, która radziła sobie nawet z najgorętszymi CPU. A tak się składa, że Scythe wypuściło nową, 6. już generację.

Scythe Mugen 6 to chłodzenie procesora o wymiarach 154 x 132 x 106 milimetrów i masie 1013 gramów. Mamy tutaj do czynienia z sześcioma 6-milimetrowymi ciepłowodami oraz jednym wentylatorem 120-milimetrowym Scythe Wonder Tornardo, który oferuje do 2000 RPM przy głośności do 26,9 dB(A).

Scythe Mugen 6 Dual Fan Black to jak sama nazwa wskazuje wersja w czarnym kolorze i z dwoma wentylatorami, co zwiększa wymiary i masę - 154 x 132 x 132 milimetrów oraz 1197 gramów. Sama konstrukcja radiatora, ilość rurek cieplnych czy wydajność wentylatorów pozostaje bez zmian.

Opisywane chłodzenia stworzoną z myślą o nowszych i starszych procesorach korzystających z gniazd takich jak Intel LGA 1700, 115x, 1200, 2011(-3) czy 2066 oraz AMD AM5 i AM4.

Chłodzenia trafiły już do sprzedaży w Japonii, a niedługo zadebiutują w Europie. Sugerowane ceny to 5980 JPY i 6980 JPY, czyli równowartość około 165 i 189 złotych (+VAT).

