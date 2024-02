Polacy prezentują wyjątkowo tanie obudowy komputerowe

Składasz nowy, tani zestaw komputerowy? Nie chcesz kupować używanego sprzętu? Nie ma sprawy! Fury pokazało właśnie serię obudów Shobo SH4.

Najnowsze procesory i karty graficzne od AMD, Intela czy NVIDII oferują szalenie wysoką wydajność w grach i programach. Niestety mają też spory minus - są drogie. A przecież maszyna do internetu, filmów i seriali czy starszych gier wcale nie musi być zbudowana na topowych podzespołach.

Fury Shobo SH4F wyceniono na 149 złotych

Jeśli składacie nowy zestaw komputerowy i szukacie tanich, ale nowych części to mamy dobre wieści. Polska marka Fury rozszerzyła właśnie swoją ofertę o trzy modele z serii Shobo SH4F. Stawiają one na przystępne ceny oraz wysoką przewiewność, a więc i niskie temperatury.

Fury Shobo SH4F to obudowy Mid Tower o wymiarach 448 x 204 x 386 milimetrów i masie około 4,3 kilograma. W środku możemy zamontować płyty główne w formacie ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 161 milimetrów; karty graficzne o długości do 330 milimetrów oraz zasilacze ATX. Dla nośników danych przewidziano jedno miejsce 3,5" i dwa 2,5".

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do ośmiu wentylatorów - trzy 140- lub 120-milimetrowe na froncie; jeden 140- lub dwa 120-milimetrowe na górze, dwa 120-milimetrowe na piwnicy oraz jeden z tyłu. Fabrycznie dostajemy jedną (Shobo SH4 RGB) lub cztery (Shobo SH4F RGB) jednostki z kolorowym podświetleniem lub cztery klasyczne wentylatory (Shobo SH4F).

Opisywane obudowy trafiły już do sprzedaży, ceny prezentują się następująco:

Fury Shobo SH4 RGB - 149 złotych

- 149 złotych Fury Shobo SH4F - 179 złotych

- 179 złotych Fury Shobo SH4F RGB - 189 złotych

Źródło zdjęć: Fury

Źródło tekstu: oprac. własne