Lamzu Atlantis Pro to wyjątkowa klawiatura magnetyczna

Bez różnicy czy jesteś entuzjastą nowych technologii, czy szukasz klawiatury o dużych możliwościach personalizacji. Lamzu Atalantis Pro to sprzęt dla Ciebie.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi myszek i klawiatur komputerowych dostępnych w sklepach każdy może znaleźć coś dla siebie. Do wyboru są zarówno tanie, jak i drogie konstrukcje; skierowane do graczy, jak i codziennej pracy. Oczywiście część producentów z całych sił chce się wyróżnić na tle konkurencji.

Żywotność przełączników sięga 100 milionów kliknięć

Chińska firma Lamzu, znana z gryzoni skierowanych do entuzjastów, zaprezentowała swój najnowszy produkt. Mowa o klawiaturze magnetycznej, która stawia na solidne wykonanie, cichą pracę i personalizację.

Lamzu Atlantis Pro to przewodowa klawiatura o wymiarach 318 x 109 x 36 milimetrów i masie 1250 gramów. Mamy tutaj do czynienia ze aluminiową obudową oraz nakładkami z ABS pokrytym warstwą silikonu. W środku nie zabrakło mat wygłuszających, a stabilizatory są fabrycznie nasmarowane.

Zastosowane przełączniki to rozwiązanie liniowe, oparte na Zjawisku Halla. Wymagana siła aktywacji wynosi 40 gramów, a całkowity skok to 3,8 mm. Użytkownik samemu jednak ustala punkt aktywacji - od 0,2 do 3,8 mm - wybierając czy wystarczy lekkie muśnięcie, czy całkowite wciśnięcie klawisza.

Częstotliwość raportowania klawiatury to 1000 Hz. Oczywiście nie zabrakło tutaj podświetlenia RGB LED, dedykowanego oprogramowania, odłączanego przewodu USB w oplocie czy podkładki pod nadgarstki.

Lamzu Atlantis Pro trafiła już do polskich sklepów z ceną 779 złotych, pozycjonując się w średniej półce cenowej. Pierwsze niezależne recenzje klawiatury wypowiadają się w samych superlatywach.

Źródło zdjęć: Lamzu

Źródło tekstu: oprac. własne