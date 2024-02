Cisza jak makiem zasiał, czyli karta graficzna bez wentylatorów

Palit jest jednym z pierwszych producentów, który przygotował autorski model nowej i taniej karty graficznej NVIDII. Mowa o pasywnie chłodzonym KalmX.

NVIDIA cichaczem dodała do swojej oferty nową kartę graficzną. Mowa o tańszym modelu poprzedniej generacji, czyli GeForce RTX 3050 6 GB. Dostajemy tutaj słabszy rdzeń oraz mniej pamięci VRAM, ale w efekcie mowa o mniejszym poborze mocy, niższych temperaturach i przystępniejszej cenie.

Palit GeForce RTX 3050 KalmX wyceniono na ok. 905 zł

Układ NVIDIA GA107, w porównaniu do pierwotnego GA106, oferuje 2048 zamiast 2560 procesorów strumieniujących. Doprawiono to 6 GB pamięci GDDR6 na 96-bitowej szynie danych i TDP 70 W.

Jednym z pierwszych partnerów Zielonych, który pokazał swój autorski model jest Palit. Tajwańczycy przygotowali całkowicie pasywnie chłodzony model GeForce RTX 3050 KalmX. Wyposażono go w okazały radiator, a całość ma wymiary 166 x 137 x 38 milimetrów, a więc zmieści się w małych obudowach.

Karta graficzna nie posiada fabrycznego OC i pracuje z referencyjnym taktowaniem do 1470 MHz. Ma to jednak swoje mocne strony - brak konieczności stosowania dodatkowego zasilania. Zestaw złączy wideo jest dość standardowy i oferuje po jednym HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a oraz DVI Dual link.

Palit GeForce RTX 3050 KalmX pojawił się już w niemieckich sklepach w cenie 209 euro, czyli około 905 złotych. To sporo, biorąc pod uwagę, że starszy i wydajniejszy GeForce RTX 3050 8 GB jest do kupienia w Polsce w cenie około 990-1050 złotych. No ale nie będzie on chłodzony pasywnie jak KalmX.

Źródło zdjęć: Palit

Źródło tekstu: oprac. własne