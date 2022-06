Lidl znów kusi promocjami. Na wyprzedaży elektronika od 19 zł

Lidl w nowej gazetce ma kilka nowych propozycji dla fanów taniej elektroniki. Jedno z urządzeń może cieszyć się szczególnie dużym powodzeniem.

Lidl co jakiś czas publikuje nową ofertę promocyjną, w której nie brakuje też urządzeń elektronicznych. W najnowszej gazetce sklepu pojawiło się kilka ciekawych sprzętów, które będziemy mogli kupić w stosunkowo niskich cenach. Myślę, że jeden może cieszyć się szczególnie dużym zainteresowaniem.

Lidl. Elektronika w najnowszej gazetce

W najnowszej gazetce Lidla pojawiły się promocje na kilka sprzętów. Zdecydowanie najciekawiej prezentuje się odkurzacz automatyczny marki SilverCrest, który został przeceniony o 150 zł, dzięki czemu można go kupić za 499 zł. Z gazetki dowiadujemy się, że ma 5 trybów czyszczenia oraz mocny akumulator o pojemności 2400 mAh, który ma gwarantować do 90 minut odkurzania.

W tak niskiej cenie jest to urządzenie, które może być godne uwagi, chociaż trudno to ocenić bez konkretnych testów. Co ważne, robot sprzątający dostępny będzie w wybranych sklepach. Konkretne placówki można sprawdzić na oficjalnej stronie Lidla.

Kolejne urządzenia to niszczarka do dokumentów HP OneShred 8CC przeceniona z 299 do 199 zł. Szybkie spojrzenie do porównywarki cen zdradza, że rzeczywiście jest to model, który normalnie kosztuje 300-400 zł, więc jest to naprawdę dobra okazja. Oprócz tego sklep przygotował też bardzo tanie słuchawki nauszne SilverCrest w cenie zaledwie 19 zł oraz kilka urządzeń z kategorii AGD, w tym ciśnieniowy ekspres do kawy, maszynkę do mielenia marki Bosch, mop parowy CleanTenso, stację parową czy też mikser ręczny.

Oferta dostępna będzie w dniach 23-26 czerwca lub do wyczerpania zapasów.

Źródło zdjęć: Longfin Media / Shutterstock.com, Lidl