Lidlomix, jakiego nie znasz. Ma nietypowe przeznaczenie

Lidlomix to potoczna nazwa dla urządzenia Monsieur Cuisine, czyli robota kuchennego z mnóstwem funkcji. W ofercie jest jeden nietypowy model, w którym o dziwo nie da się wiele ugotować.

Nietypowy model Lidlomixa to Monsieur Cuisine Mini. Nazwa wskazywałaby, że to po prostu mniejszy wariant z ograniczonymi funkcjami. Pudło. W rzeczywistości jest to... zabawka dla dzieci.

Lidlomix dla dzieci, czyli Monsieur Cuisine Mini

Urządzenie ma wymiary 197 × 169 × 200 mm i masę 405 gramów. Wyposażony jest w 2,4-calowy ekran z łatwymi do zrozumienia symbolami. Zabawka pozwala między innymi na: ustawianie czasu, prędkości, obrotów w prawo/lewo, włączenie tryb turbo, ważenie, wyrabianie ciasta, a także ma wskaźnik temperatury, chociaż trzy ostatnie wymienione elementy służą tylko do zabawy.

Dodatkowo Monsieur Cuisine Mini ma zintegrowaną książkę kucharką z 5 prostymi przepisami na desery, zestaw akcesoriów, które można myć w zmywarce i jest bezpieczny dla dzieci, ponieważ nie ma funkcji podgrzewania. Według producenta zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3. roku życia i powinna być używana pod okiem dorosłych.

W Polsce urządzenie co jakiś czas pojawia się w ofercie Lidla w cenie 129-149 zł.

Źródło zdjęć: Lidl