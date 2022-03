Lidlomix wraca do sprzedaży w Polsce, w dodatku odpicowany

Na to czekało wiele osób! Popularny Lidlomix wraca do sprzedaży i to od razu w nowej, ulepszonej wersji. Co oferuje konkurent Thermomixa?

Lidlomix, czyli popularny i tańszy odpowiednik Thermomixa, wraca do sprzedaży. Informacja jest o tyle ciekawsza, że w kwietniu w sklepach Lidl dostępna będzie nowsza, ulepszona wersja robota kuchennego.

Lidlomix wraca do sprzedaży

W najnowszej gazetce Lidla pojawiła się nowa wersja Lidlomixa. Model określany jako Monsieur Cuisine Smart trafi do oferty już 4 kwietnia w cenie 2499 zł. To nowa wersja robota kuchennego, która do tej pory nie była jeszcze sprzedawana w naszym kraju. Co wiemy o urządzeniu?

Przede wszystkim Monsieur Cuisine Smart oferuje 11 różnych funkcji: gotowanie na parze, gotowanie, siekanie, ważenie, emulgowanie, zagniatanie, rozdrabnianie, mieszanie smażenie, sous vide oraz wolne gotowanie.

Ma 10-stopniową regulację prędkością z dodatkowym trybem turbo, regulację temperatury od 37 do 130 st. Celsjusza oraz 99-minutowy timer. Robotem można też sterować głosowo dzięki Asystentowi Google. Niestety, na ten moment tylko w języku angielskim.

Urządzenie ma też większą moc od swojego poprzednika. Przy miksowaniu dochodzi ona do 1000 W, a przy gotowaniu nawet do 1050 W. Producent chwali się też nowym, ergonomicznym uchwytem, który pozwala trzymać pojemnik jedną ręką.

Jednak najważniejszy w tym wszystkim jest przewodnik kulinarny z ponad 600 przepisami i instrukcjami wideo krok po kroku. Urządzenie pozwala też tworzyć tygodniowe plany posiłków z dostosowaniem porcji i listą zakupów. A to wszystko na większym, 8-calowym ekranie z wyższą rozdzielczością.

Monsieur Cuisine Smart, czyli popularny Lidlomix, wróci do oferty Lidla już 4 kwietnia w cenie 2499 zł.

Źródło zdjęć: Lidl

Źródło tekstu: Lidl