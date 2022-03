Oferowała Thermomix. Nabywców czekała przykra niespodzianka

Kobieta oszukała wielu ludzi na taniego Thermomixa. Teraz będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.

Thermomix marki Vorwerk, pomimo wysokiej ceny, cieszy się dużym zainteresowaniem. Nic dziwnego, że pojawia się coraz więcej oszustów, którzy próbują wykorzystać tę popularność i na niej zarobić, niekoniecznie w uczciwy sposób. Jedną z nich jest Francuska, która będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.

Oszukiwała na Thermomixa

We Francji Thermomix kosztuje 1359 euro. Nawet tam nie jest to kwota niska za urządzenie kuchenne. Nic dziwnego, że wiele osób dało się nabrać na oszustwo pewnej kobiety. Ta sprzedawała urządzenie marki Vorwerk w dużo niższej cenie, bowiem zaledwie 500-700 euro. To nie wystarczyło, aby nabywcom zapaliła się lampka ostrzegawcza.

Jeden z klientów przyznał, że od początku był podejrzliwy, ale umiejętności oratorskiej oszustki przekonały go ostatecznie do zakupu urządzenia. Co ciekawe, ta ostatecznie urządzenie wysłała. Jednak nie był to obiecywany Thermomix. Zamiast tego do kupującego trafiło urządzenie marki Mandine, które w sklepach sieci Carrefour można kupić za 18 euro. Tym samym przepłacił aż 482 euro, co według aktualnego kursu daje kwotę ponad 2200 zł.

Kobieta, pomimo używania fałszywych tożsamości, szybko została namierzona i postawiona przed sądem. Tam wielokrotnie miała przepraszać za swoje haniebne zachowanie. Miała tłumaczyć się brakiem pracy. Sąd nie okazał się wyrozumiały. Tym bardziej, gdy okazało się, że Francuska ma w swojej kartotece już trzy wyroki skazujące za oszustwa.

Kobiet została skazana na 12 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Oznacza to, że nie pójdzie siedzieć, ale karę odbędzie w areszcie domowym, z założoną elektroniczną bransoletką.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Guillem de Balanzo / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Capital.fr