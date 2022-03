Nowy Thermomix już w Polsce. Nie będzie łatwo go kupić

Firma Vorwerk, producent Thermomixa, poinformowała o wprowadzeniu do Polski wyjątkowej wersji kuchennego sprzętu. Do kupienia będzie ona tylko w marcu!

Już kilka tygodni temu informowaliśmy o wprowadzeniu limitowanej, czarnej edycji urządzenia Thermomix TM6. Wtedy była ona dostępna tylko w Niemczech i nie były znane plany firmy Vorwerk względem polskiego rynku. Teraz wiemy zdecydowanie więcej.

Czarny Thermomix TM6 także w Polsce

Firma Vorwerk właśnie poinformowała o wprowadzeniu limitowanej, czarnej edycji Thermomix TM6 również do Polski. Jednak zakup może nie być łatwy. Nie bez powodu jest to edycja limitowana. Czarny Thermomix TM6 będzie dostępny w sprzedaży tylko i wyłącznie do końca marca.

Mimo iż wyjątkowe czarne urządzenie Thermomix TM6 dostępne jest w ofercie limitowanej czasowo i ilościowo, jego cena jest taka sama jak urządzenia w białej obudowie. Nie zmieniają się również jego funkcje.

- czytamy w informacji marki Vorwerk.

Czarny Thermomix TM6, tak samo jak zwykły model, dostępny jest w sprzedaży bezpośredniej u przedstawicieli handlowych. Jego cena jest taka sama, jak standardowej wersji i wynosi 5495 zł. Warto wspomnieć, że od niedawna serwis Cookidoo, w którym jest ponad 5000 przepisów, pozwala na edytowanie i zapisywanie własnych przepisów.

Źródło zdjęć: Thermomix