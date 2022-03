Thermomix ma kolejnego klona. Kosztuje ułamek ceny

Thermomix ma kolejnego, dużo tańszego konkurenta. Tym razem nowy model wielofunkcyjnego robota kuchennego wprowadził sklep Aldi.

Thermomix ma coraz więcej konkurentów, w większości dużo tańszych konkurentów. Podobne urządzenie mają w swojej ofercie już między innymi Lidl oraz Carrefour, chociaż ten drugi nie wprowadził sprzętu jeszcze do Polski. Nowy model swojego robota kuchennego zaprezentowała też sieć Aldi.

Aldi ma konkurencję dla Thermomixa

Aldi już wcześniej, pod marką Ambiano, miało w swojej ofercie urządzenie, które można określać mianem konkurencji dla Thermomixa. To nawet jest co jakiś czas dostępne w ofercie sklepu także w Polsce w cenie 999 zł.

Tym razem Aldi zaprezentowało nowy model, który jest niestety dużo droższy. O ile poprzedni kosztował 199 euro, tak za nowy trzeba zapłacić 349 euro. Po zdjęciach możemy wywnioskować, że zmieniła się obudowa sprzętu. Na przodzie pojawił się duży, dotykowy ekran, który zastąpił mechaniczne pokrętła. Zniknęło też logo marki Ambiano.

Jeśli chodzi o funkcje, to wyglądają one mniej więcej tak samo, jak w poprzednim modelu robota. Ma on pojemność 2,2 litrów. Pozwala na mieszkanie, ugniatanie, gotowanie, gotowanie na parze czy też robienie puree. W zestawie jest też książka kucharska, a samo urządzenie można też (dzięki WiFi) obsługiwać za pomocą aplikacji mobilnej.

Nie wiadomo czy i ewentualnie kiedy urządzenie trafi do Polski. Poprzedni model można kupić bez większego problemu.

Zobacz: Nowy Thermomix już w Polsce. Nie będzie łatwo go kupić

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Aldi

Źródło tekstu: Chip.de