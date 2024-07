Action rzuca murowany hit. Przy tej cenie zaraz ustawią się kolejki

Masz niedaleko sklep Action? Warto się do niego wybrać, bo sieć przygotowała rewelacyjną promocję na wideorejestrator z dwoma kamerami. W tym momencie możesz go kupić dosłownie za grosze.

Sklepy Action słyną z ciekawych promocji i wyprzedaży. Można w nich kupić też wiele sprzętów elektronicznych, ale najnowsza oferta jest szczególnie ciekawa. Jeśli szukasz aktualnie wideorejestratora z dwiema kamera (na przód i tył), a nie chce wydawać na sprzęt majątku, to leć do Action. Model marki Nor-Tec kupisz dosłownie za grosze.

Wideorejestrator w Action

Wideorejestrator marki Nor-Tec jest dostępny w Action w cenie zaledwie 87,75 zł. Co więcej, jest to model podwójny, więc jednocześnie rejestruje to, co dzieje się przed i za samochodem. Przednia kamera zapewnia rozdzielczość Full HD 1080p, a tylna oferuje wciąż rozsądne 720p. Z kolei funkcja podczerwieni powinna zapewnić dobrą jakość nagrania także wieczorem i w nocy, kiedy warunki oświetleniowe są dużo gorsze.

Jakby tego było mało, to wideorejestrator Nor-Tec wyposażony jest też w tryb parkingowy. Dzięki niemu automatycznie uruchomi się w momencie wykrycia ruchu wokół samochodu. Jest to możliwe za sprawą wbudowanej baterii do krótkiego użytkowania. Z kolei wbudowany mikrofon zarejestruje dźwięk, np. przy ewentualnej próbie włamania lub uszkodzenia naszego auta przez innego uczestnika ruchu.

Przednia kamera jest mocowana na tradycyjnej przyssawce, a tylna za pomocą samoprzylepnych, piankowych poduszeczkach. Oba urządzenia łączą się ze sobą za sprawą 6-metrowego kabla, a zasilane są z gniazdka zapalniczki. Cena 87,75 zł brzmi w tym kontekście jak szalona okazja. Wideorejestrator możecie obejrzeć na stronie sklepu.

Źródło zdjęć: Lech Okoń

Źródło tekstu: oprac. własne