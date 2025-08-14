Naukowcy wiedzą już co odpowiada za zawieranie szybkich przyjaźni

Okscytocyna to nie tylko hormon miłości

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley odkryli, że to właśnie oksytocyna jest kluczowa dla szybkiego tworzenia silnych przyjaźni. Co ciekawe, jest ona zdecydowanie mniej istotna dla więzi partnerskich.

Oksytocyna to doskonale znana nam substancja, wielokrotnie przewija się w naszym życiu i coraz częściej o niej słyszymy. Jest uwalniana w mózgu podczas seksu, porodu, karmienia piersią i interakcji społecznych. Przyczynia się do poczucia przywiązania, bliskości oraz zaufania. Jej poziom zwiększa się zazwyczaj przez dotykanie bliskich, słuchanie muzyki i podczas wykonywania ćwiczeń. Ludzie są często zachęcani do zwiększania poziomu oksytocyny dla lepszego samopoczucia. Naukowcy właśnie odkryli, że odgrywa także kluczową rolę w nawiązywaniu przyjaźni.

Co w przypadku, kiedy oksytocyny brak?

Naukowcy przeprowadzili badania obserwując norniki preriowe, które podobnie jak ludzie, tworzą stablilne i selektywne relacje. Badacze odkryli, że u norników preriowych brak receptorów oksytocyny opóźniał tworzenie więzi i zmniejszał selektywność partnerów. Działo się tak dlatego, że zmieniał się sposób uwalniania oksytocyny przez mózg i wpływał na zachowania społeczne.