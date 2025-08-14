VIVE Eagle AI to okulary od VR-owej legendy, samego HTC

Niesamowicie lekkie i z soczewkami samego ZEISS-a

HTC VIVE Eagle AI to Ultralekkie okulary (ważące poniżej 49 g) wyposażone są w regulowane noski i ergonomiczne zauszniki, co zapewnia komfort nawet podczas wielogodzinnego użytkowania. ZEISS-owe soczewki przeciwsłoneczne gwarantują ochronę przed UV bez utraty klarowności widzenia.

Wyjątkowy design idzie w parze z funkcjonalnością – VIVE Eagle ukrywają za minimalistyczną ramką zaawansowane układy AI oraz wydajne przetworniki dźwięku z technologią otwartego ucha. Dzięki temu możesz słuchać muzyki czy komunikatów głosowych, zachowując pełną świadomość otoczenia i minimalizując wyciek dźwięku. To nie tylko wygoda, ale i bezpieczeństwo na ulicy.

Aparat 12 Mpix i funkcje AI

Jedną z kluczowych funkcji okularów jest asystent AI, aktywowany głosowo. Pozwala on na wykonywanie fotografii i nagrywanie wideo, robienie notatek, ustawianie przypomnień czy wyszukiwanie informacji — wszystko to bez użycia rąk.

Wbudowany aparat szerokokątny 12 Mpix umożliwia uchwycenie ważnych chwil dokładnie z perspektywy użytkownika. Okulary oferują także automatyczne tłumaczenie obrazów czy tekstów w czasie rzeczywistym na 13 języków – niezastąpiona funkcja podczas podróży za granicę. Wszystko odbywa się bezpośrednio przez okulary, eliminując potrzebę sięgania po smartfon (język polski nie jest, póki co obsługiwany).

VIVE AI obsługuje wiodące platformy AI, w tym OpenAI Chat GPT i Google Gemini. Dzięki prostemu poleceniu głosowemu, np. „Hej VIVE, zrób zdjęcie”, użytkownicy mogą uchwycić to, co widzą bezpośrednio przez okulary. Niezależnie od tego, czy chodzi o sztukę uliczną, zdjęcia przyjaciół, spontaniczną zabawę podczas podróży, czy złocisty blask zachodu słońca podczas wędrówki, VIVE Eagle z łatwością umożliwia uchwycenie chwili z perspektywy pierwszej osoby.

Bezpieczeństwo? Producent o nim nie zapomniał

Pod względem bezpieczeństwa danych VIVE Eagle stawiają na maksymalną prywatność – całość zgromadzonych informacji zapisywana jest lokalnie i szyfrowana standardem AES-256. Zdjęcia i nagrania wideo są możliwe tylko wtedy, gdy okulary są założone, a specjalny wskaźnik LED sygnalizuje aktywność aparatu, dbając o prywatność osób postronnych.

Jeśli okulary zostaną zdjęte lub światło zostanie zasłonięte, nagrywanie zostanie automatycznie wyłączone, co zapewnia poszanowanie prywatności zarówno użytkownika, jak i osób postronnych. VIVE AI otrzyma certyfikaty ISO 27001 i 27701.

Czas pracy

Urządzenie zapewnia około 4,5 godziny odtwarzania muzyki lub 36 godzin pracy w trybie czuwania, a dzięki magnetycznemu ładowaniu wystarczy 10 minut, by naładować je do 50%. Pojemność zastosowanych akumulatorów to aż 235 mAh, pomimo ekstremalnie niskiej masy urządzenia.

Cena i dostępność

Obecnie VIVE Eagle AI są dostępne jedynie w Tajwanie. Okulary można nabyć w czterech wariantach kolorystycznych, z opcją indywidualnego dopasowania rozmiaru. Cena wynosi 15600 dolarów tajwańskich, czyli około 1970 zł, jest więc zbliżona do tej jaką przyjdzie nam zapłacić za produkt Meta.