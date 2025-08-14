Do Apple w końcu dotarło, że rok 2020 mamy dawno za sobą. Ta zmiana była konieczna

Czy jest coś, na co mogę narzekać w sprzętach od Apple? Oczywiście: mało pamięci w wersji podstawowej i kolosalne dopłaty do wyższych wariantów. W czasach, kiedy nawet w tanich smartfonach z Androidem 128 GB pamięci wbudowanej jest standardem, oferowanie takiej pojemności w urządzeniu za kilka tysięcy brzmi jak żart. Zwłaszcza że iPhone robią naprawdę ładne zdjęcia i filmy, które jednak zajmują sporo miejsca.

iPhone 17 Pro z 256 GB

Najwidoczniej coś się jednak ruszyło. Otóż podstawowy wariant iPhone 17 Pro ma oferować nie 128, a 256 GB pamięci wbudowanej. Tak przynajmniej twierdzi Instant Digital, którego przecieki już wielokrotnie się sprawdziły. Z drugiej strony iPhone 17 Pro ma być wyceniony na 50 USD więcej, niż iPhone 16 Pro w dniu swojej premiery.

Warto jednak pamiętać, że wzrost ceny nie oznacza, że wynika on wyłącznie z większej pamięci. Pozostaje także mieć nadzieję, że od iPhone 18 256 GB stanie się standardem także w podstawowej wersji urządzenia, jak i modelach z serii e.