Tech

Do Apple w końcu dotarło, że rok 2020 mamy dawno za sobą. Ta zmiana była konieczna

Chociaż nie do końca, ponieważ obejmuje ona tylko iPhone 17 Pro. Wciąż jest to jednak już jakiś początek niosący wiatr zmian.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:36
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Do Apple w końcu dotarło, że rok 2020 mamy dawno za sobą. Ta zmiana była konieczna

Czy jest coś, na co mogę narzekać w sprzętach od Apple? Oczywiście: mało pamięci w wersji podstawowej i kolosalne dopłaty do wyższych wariantów. W czasach, kiedy nawet w tanich smartfonach z Androidem 128 GB pamięci wbudowanej jest standardem, oferowanie takiej pojemności w urządzeniu za kilka tysięcy brzmi jak żart. Zwłaszcza że iPhone robią naprawdę ładne zdjęcia i filmy, które jednak zajmują sporo miejsca.

Dalsza część tekstu pod wideo

iPhone 17 Pro z 256 GB

Najwidoczniej coś się jednak ruszyło. Otóż podstawowy wariant iPhone 17 Pro ma oferować nie 128, a 256 GB pamięci wbudowanej. Tak przynajmniej twierdzi Instant Digital, którego przecieki już wielokrotnie się sprawdziły. Z drugiej strony iPhone 17 Pro ma być wyceniony na 50 USD więcej, niż iPhone 16 Pro w dniu swojej premiery. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Różowy
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Różowy
-500.99 zł
5499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 128GB 6.1" Ultramaryna
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 128GB 6.1" Ultramaryna
0 zł
3333 zł - najniższa cena
Kup teraz 3333 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 512GB 6.1" Berylowa zieleń
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 512GB 6.1" Berylowa zieleń
0 zł
5149 zł - najniższa cena
Kup teraz 5149 zł
Advertisement

Warto jednak pamiętać, że wzrost ceny nie oznacza, że wynika on wyłącznie z większej pamięci. Pozostaje także mieć nadzieję, że od iPhone 18 256 GB stanie się standardem także w podstawowej wersji urządzenia, jak i modelach z serii e.

Przy okazji warto przyjrzeć się iPhone 16 Plus w wersji 512 GB, który jest dostępny w świetnej promocji. To ostatnia szansa na zakup urządzenia z tej serii, ponieważ zastąpi go iPhone Air.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: vfhnb12 / Shutterstock
Źródła tekstu: GSMarena