Tech

Awaria elektrowni atomowej w Szwecji. Musieli wyłączyć reaktor

W jednej z trzech szwedzkich elektrowni atomowych pojawił się poważny problem. Konieczne było wyłączenie reaktora.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:23
0
Problemy pojawiły się dzisiejszej nocy. Pracownicy operatora elektrowni, czyli firmy Vattenfall, uznali, że konieczne jest wyłączenie reaktora Forsmark 1. Sama elektrownia jednak wciąż produkuje prąd, ponieważ nie zauważono żadnych nieprawidłowości w pozostałych dwóch reaktorach, czyli Forsmark 2 i Forsmark 3. 

Awaria elektrowni atomowej w Szwecji

Sama elektrownia Forsmark jest oddalona o około 130 kilometrów na północ od Sztokholmu. Obecnie nie wiadomo co jest przyczyną awarii ani tego, czy doszło do realnego zagrożenia. Pewną wskazówką jest to, że w ubiegłym tygodniu zakończyła się jego konserwacja, która trwała przez 99 dni. Możliwe więc, że problemy wynikają z błędów związanych z tym procesem.

Warto także podkreślić, że Forsmark 1 to reaktor wykonany w bardzo starej technologii. Mówimy tu o ponad 45-letnim reaktorze, który został oddany do użytku w 1980 roku. Po usunięciu awarii ma on powrócić do normalnej pracy.

Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: RMF 24