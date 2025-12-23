Oszustwo, które wraca co roku. Żerują na pośpiechu i roztargnieniu

Spółdzielnia: "w budynku miała miejsce próba oszustwa"

W związku z tym, że oszustwa na kuriera to już prawdziwa plaga, na wielu osiedlach można znaleźć ostrzegającą karteczkę, przed tego typu incydentami:

W okresie przedświątecznym obserwuje się wzmożoną aktywność oszustów. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Ostatnio na terenie budynku miała miejsce próba oszustwa na kuriera" - osoba podająca się za dostawcę próbowała wręczyć fałszywą paczkę za pobraniem.

Jak się okazuje, każde przypomnienie o tym, aby nie przyjmować paczek, których się nie zamawiało, jest na wagę złota. Warto także uczulić mieszkańców, aby mieli oczy i uszy szeroko otwarte i nie wpuszczali obcych do budynku.

Oszustwo na kuriera. O co w tym wszystkim chodzi?

Schemat działania oszustów jest z reguły bardzo podobny. Pod drzwi bloku, domu lub firmy podjeżdża kurier z przesyłką "za pobraniem". Aby odebrać przesyłką, należy zapłacić jakąś określoną kwotę. Najczęściej jest to kwota racjonalna, aby nie wzbudziła podejrzeń odbierającego. Niestety, zawartość przesyłki na ogół jest bezwartościowa, często to jedynie atrapa, służąca do nadania paczce wymaganego obciążenia. W zależności ile tego typu paczek uda się dostarczyć rzekomym kurierom, tyle pieniędzy dostanie ich nadawca. Okazuje się, że w ten sposób wyłudzane są dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych.