x-kom ze świetną promocją dla graczy. Rozgrywka stanie się czystą przyjemnością
Większość współczesnych gier projektowanych jest pod kontroler. Dlatego też nawet zatwardziały PC-towiec powinien mieć taki obok gamingowej myszy i klawiatury.
Oczywiście jak PC, to najlepszym wyborem będzie pad typowo xboxowy. Taki jak 8BitDo Ultimate 2 Wireless 2.4G Purple, który nie tylko wygląda świetnie, ale i oferuje przyjemną rozgrywkę. Zacznijmy tu od zestawu: otóż jest on sprzedawany razem ze stacją dokującą, na której może spędzać czas, kiedy nie gramy, dzięki czemu prezentuje się świetnie na biurku i zawsze ma pełną baterię.
8BitDo Ultimate 2 Wireless 2.4G Purple
Sam kontroler także robi robotę. Mamy tu typowy układ Xboxa, który został rozszerzony o dodatkowe przyciski L4 i R4. Dodatkowo spusty możemy skracać do pojedynczego klikania, jak i pełnego analogowego sterowania nimi. A ich działanie w ramach efektu Halla podnosi ich precyzję i żywotność. Sam kontroler oferuje natomiast podświetlenie RGB.
Warto także spojrzeć na łączność: tu mamy do wyboru 3 drogi. Pierwszą jest połączenie przewodowe za pomocą kabla USB-C. Drugim adapter 2,4 GHz oferujący bardzo niskie opóźnienia na poziomie 1 ms. Ostatni to natomiast łączność Bluetooth. A wszystko to za jedyne 199 zł. Warto tu podkreślić, że ilość sztuk w promocji jest ograniczona i w momencie pisania tekstu pozostało 457 egzemplarzy kontrolera objętych promocją.