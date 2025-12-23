x-kom ze świetną promocją dla graczy. Rozgrywka stanie się czystą przyjemnością

Oczywiście jak PC, to najlepszym wyborem będzie pad typowo xboxowy. Taki jak 8BitDo Ultimate 2 Wireless 2.4G Purple, który nie tylko wygląda świetnie, ale i oferuje przyjemną rozgrywkę. Zacznijmy tu od zestawu: otóż jest on sprzedawany razem ze stacją dokującą, na której może spędzać czas, kiedy nie gramy, dzięki czemu prezentuje się świetnie na biurku i zawsze ma pełną baterię.

8BitDo Ultimate 2 Wireless 2.4G Purple

Sam kontroler także robi robotę. Mamy tu typowy układ Xboxa, który został rozszerzony o dodatkowe przyciski L4 i R4. Dodatkowo spusty możemy skracać do pojedynczego klikania, jak i pełnego analogowego sterowania nimi. A ich działanie w ramach efektu Halla podnosi ich precyzję i żywotność. Sam kontroler oferuje natomiast podświetlenie RGB.