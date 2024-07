Biedronka wyprzedaje szalenie przydatny sprzęt. Cena? 69 zł

Lato w pełni i lubimy posiedzieć na tarasie oraz na działce wieczorami. I tylko jedno uprzykrza nam czas - nieznośne komary, które wręcz nie mają litości i wychodzą na żer. To urządzenie uwolni cię od nich raz na zawsze.

Lampa na komary w Biedronce

Biedronka postanowiła umilić nam ten czas i uwolnić się od niechcianych owadów latających. Wystarczy, że zaopatrzymy się w to niewielkie, ale bardzo przydatne urządzenie, które nie pozwoli nam komarom zbliżyć się do siebie.

Lampa owadobójcza jest teraz w wyjątkowo przyjemnej cenie - zapłacimy za nią 69 złotych (regularna cena urządzenia to 139 złotych). Produkt dostępny jest w sklepie internetowym Biedronka Home. Promocja na niego trwa od 10 lipca do 16 lipca, albo do wyczerpania zapasów.

LAMPA OWADOBÓJCZA NOVEEN IKN550, 40 M2, LED

Lampa owadobójcza to niezwykle skuteczny sposób na zwalczanie uciążliwych komarów i innych owadów latających. Zasilana jest akumulatorem o pojemności 1800 mAh, który umożliwia ciągłą pracę do 7 godzin. Dzięki nowoczesnej technologii pozwala zwalczać uciążliwe owady bez użycia środków chemicznych, wydzielających szkodliwe substancje. Lampa ładowana jest przez kabel USB-C (kabel bez adaptera w zestawie).

Lampa apewnia ochronę przed owadami na obszarze do 40 m2.

Jeśli planujesz wypoczynek nad wodą, na kempingu lub przyjęcie na działce - taka lampa może ci się przydać. Jeśli jeszcze nie masz, rozważ zakup tego niewielkiego urządzenia.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Kopeć / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Biedronka Home