Zapnijcie pasy. Kryzys RAM-u będzie trwał nawet latami

Problemy aż do 2030 roku

Jak podaje Nikkei Asia, w obecnej sytuacji rynkowej producenci DRAM-u będą w stanie zaspokoić jedynie 60% popytu na pamięć. Prezes korporacji SK Group (właścicieli SK Hynix, producenta RAM-u) powiedział, że braki komponentów mogą potrwać nawet do 2030 roku.

Samsung, SK Hynix i Micron planują poszerzyć swoje możliwości produkcyjne, ale nowa infrastruktura ruszy dopiero w 2027 lub 2028 roku. Jedynie SK Hynix do tej pory zdążył otworzyć nową fabrykę w Cheongju.

Według wyliczeń Nikkei, producenci muszą co roku zwiększać nakłady produkcyjne o 12% rocznie, aby sprostać popytowi. Niestety, jak podaje Counterpoint Research, możemy liczyć jedynie na wzrost produkcji o 7,5% rocznie.

Nowe zakłady mają głównie zajmować się produkcją pamięci High Bandwidth Memory, które wykorzystują centra danych AI. Niestety nie wiadomo, jak to pomoże rynkowi konsumenckiemu, gdyż priorytetowo traktuje się pamięć HBM, a nie DRAM stosowany w komputerach i smartfonach.