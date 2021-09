VBreathe Tasma – kompaktowy oczyszczacz powietrza z rewolucyjnym systemem detoksykacji

VBreathe to nowa na polskim rynku marka, dystrybuowana przez spółkę DLF z Gdyni. W ofercie australijskiej firmy jest kompaktowy oczyszczacz powietrza Tasman, wyposażony w rewolucyjny system detoksykacji powietrza.

Powietrze, którym oddychamy ma olbrzymi wpływ na nasze samopoczucie, dlatego powinniśmy dbać o jego jakość każdego dnia. Jesteśmy coraz bardziej świadomi w zakresie szkodliwości smogu, jednak ostatnimi czasy bardzo mocno przekonaliśmy się, że narażeni jesteśmy również na inne, szkodliwe czynniki. Możemy wymienić tu patogeny i wirusy, które cyrkulując w zamkniętym pomieszczeniu są dla nas znacznie bardziej niebezpieczne niż na zewnątrz. Należy mieć również świadomość, że w naszych domach na jakość powietrza wpływ mają nie tylko zanieczyszczenia dostające się z zewnątrz, ale także obecne wewnątrz tworzywa sztuczne, środki chemiczne, dym papierosowy, czy materiały wykończenia wnętrz. To wszystko sprawia, że do walki o dobrą jakość powietrza powinniśmy dobrać sobie odpowiednich sprzymierzeńców.

VBreathe Tasman – geneza

Debiutujący na polskim rynku australijski oczyszczacz powietrza VBreathe Tasman z funkcją detoksykacji jest dziełem przeszło pięciu lat prac badawczych i rozwojowych. Motywem do jego powstania było poszukiwanie przez założyciela firmy skutecznego sposobu walki z przewlekłą chorobą układu oddechowego, na którą cierpiał jeden z członków jego rodziny.

Osobiście wiem, jaką różnicę może przynieść nasz produkt w codziennym życiu. Jesteśmy dumni, że naszą technologię możemy oferować ludziom, aby ich życie stało się lepsze. VBreathe Tasman jest pierwszym, całkowicie naturalnym oczyszczaczem powietrza z funkcją detoksykacji. Jak udowodniono, nasz inteligentny i przenośny produkt znacznie redukuje ilość szkodliwych wirusów, bakterii, pleśni, toksyn i innych szkodliwych substancji z powietrza.

– powiedział Mohit Sharma, założyciel VBreathe

Jak podaje producent, efektywne działanie VBreathe Tasman zostało potwierdzone w niezależnych testach, zgodnie z wytycznymi międzynarodowych standardów zdrowotnych.

Żel VActive – wyjątkowe rozwiązanie zastosowane w VBreathe Tasman

Oczyszczacze są w stanie skutecznie filtrować powietrze i zatrzymywać w sposób mechaniczny szkodliwe substancje w układzie filtrującym. Istnieją jednak dodatkowe rozwiązania, które wzbogacają ich działanie i czynią je jeszcze bardziej efektywnymi. W przypadku oczyszczacza VBreathe Tasman takim wzbogaceniem jest rewolucyjny system detoksykacji oparty na wykorzystaniu specjalnego żelu VActive. Powstaje on na bazie naturalnych, australijskich olejków eterycznych pochodzenia roślinnego. VBreathe uwalnia drobinki żelu, które krążąc łączą się z obecnymi w powietrzu patogenami i otaczają je, aby pozbawić je tlenu i uniemożliwić ich namnażanie.

VBreathe Tasman – działanie

Działanie oczyszczacza opiera się na dwóch etapach. W pierwszej kolejności powietrze zasysane u nasady urządzenia przechodzi przez filtr HEPA klasy medycznej, który zatrzymuje 99.97% zanieczyszczeń, nawet tych o średnicy 0,3 mikrometra. Drugim etapem jest przejście oczyszczonego powietrza przez wkład z żelem VActive. Następnie czyste i nasycone olejkami eterycznymi powietrze wydostaje się u góry urządzenia i zostaje rozprowadzone po pomieszczeniu. Żel VActive, oprócz eliminacji wirusów i innych patogenów, wykazuje działanie odstraszające komary i inne owady, ułatwia oddychanie alergikom oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy. Skład żelu jest całkowicie bezpieczny dla dorosłych, dzieci oraz zwierząt.

VBreathe Tasman – technologia

Wysokiej jakości oczyszczacz powietrza VBreathe Tasman został wyposażony w szereg czujników, które dbają o efektywność jego działania. Urządzenie ma sensory wykrywające dym, pleśń, tlenek węgla i szkodliwe cząstki PM 2,5. Aktualną jakość powietrza obrazuje pierścień świetlny, który znajduje się w centralnej części urządzenia. W zależności od jego koloru mamy do czynienia z:

dobrą jakością powietrza – kolor zielony,

umiarkowaną jakością powietrza – kolor pomarańczowy,

złą jakością powietrza – kolor czerwony.

Dodatkowo, wspomniany pierścień informuje o stanie urządzenia. Na konieczność wymiany żelu VActive wskazuje kolor żółty, moment wymiany filtra zasygnalizuje pulsujące, białe światło, natomiast kolor niebieski pojawi się podczas parowania oczyszczacza VBreathe Tasman ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth. Obsługę urządzenia ułatwia aplikacja mobilna VBreathe, dostępna w języku polskim na smartfony z systemem iOS oraz Android.

VBreathe Tasman – design i jakość w kompaktowym rozmiarze

Oczyszczacz VBreathe Tasman ma wbudowany akumulator, który umożliwia pracę nawet do 10 godzin bez podłączania do źródła zasilania. Biorąc pod uwagę niewielkie wymiary i wagę urządzenia, jest on niezwykle kompaktowy – z łatwością można zabrać go do pracy, na wakacje czy przenosić między pomieszczeniami w domu w zależności od potrzeb.

Ten niewielki oczyszczacz powietrza został zaprojektowany z wyjątkową dbałością o szczegóły. Jego korpus wykonany jest z aluminium, które dostępne jest w pięciu wariantach kolorystycznych. Jego niebanalny design oraz możliwość wyboru koloru pierścienia świetlnego sprawiają, że nie tylko oczyszcza powietrze, ale również stanowi swego rodzaju element wystroju wnętrza.





Cechy wyróżniające VBreathe Tasman:

zwalcza wirusy unoszące się w powietrzu (również koronawirusy), bakterie, pleśń, toksyny i mikroby,

w odróżnieniu od tradycyjnych oczyszczaczy powietrza, detoksykuje również powierzchnie płaskie,

wykorzystuje połączenie całkowicie naturalnych składników żelu detoksykującego oraz inteligentnych technologii,

łączy skuteczność filtracji HEPA klasy medycznej z opatentowanym składem żelu VActive, powstającego z olejków eterycznych,

wyposażony jest w inteligentne czujniki, które wykrywają dym, pleśń, tlenek węgla i szkodliwe cząsteczki PM2.5,

możliwość sterowania z poziomu aplikacji VBreathe,

niewielkie rozmiary umożliwiają łatwe przenoszenie,

niezależnie testowany przez wiodące laboratoria i uniwersytety.

VBreathe Tasman – dostępność i cena

Oczyszczacz powietrza z funkcją detoksykacji – VBreathe Tasman – dostępny jest na stronie www.vbreathe.pl w sugerowanej cenie katalogowej 2799 zł. W zestawie otrzymujemy dwa filtry HEPA oraz trzy pojemniki z żelem VActive. Niebawem urządzenie będzie dostępne również w sieci sklepów Media Expert.

VBreathe Tasman – Specyfikacja techniczna

Wymiary: 250 x 90 mm (wys. x szer.),

Masa: 1,1 kg (w tym filtr i żel),

Poziom hałasu: 43-47 dB,

Akumulator: 3,7 V 6400mAh LiPo,

Czas ładowania: 4-5 godzin od 0 do 100% (gdy urządzenie jest wyłączone),

Czas pracy: do 10 godzin na baterii,

Żywotność żelu: do 3 miesięcy na średnim tempie pracy,

Żywotność filtru HEPA: do 4 miesięcy (w zależności od jakości powietrza),

Materiał: aluminium,

Złącza: USB-C.

Oczyszczacz powietrza VBreathe Tasman trafił do naszej redakcji i wkrótce podzielimy się z Czytelnikami naszymi wrażeniami z jego użytkowania.

Zobacz: Xiaomi Mi Air Purifier 3C | szybki test taniego oczyszczacza powietrza

Zobacz: Airdog X8 | szybki test porządnego oczyszczacza powietrza

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: VBreathe

Źródło tekstu: VBreathe