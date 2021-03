Telewizory Samsung Neo QLED wchodzą do przedsprzedaży w Polsce. Jakie ceny?

Zgodnie z zapowiedziami telewizory Samsung z najnowszej serii Neo QLED debiutują w Polsce. Tegoroczna linia urządzeń koreańskiej firmy przynosi kilka nowych rozwiązań technologicznych, w tym podświetlenie Quantum Mini LED oraz procesor AI Neo Quantum. Już od dziś wybrane modele dostępne są w przedsprzedaży.

Neo QLED to premierowa, zaprezentowana w 2021 roku linia telewizorów Samsung z nowym podświetleniem Quantum Mini LED i procesorem AI Neo Quantum. Od 16 marca wybrane modele telewizorów z serii Samsung Neo QLED 4K QN85, QN91, a także Neo QLED 8K QN800 dostępne będą w przedsprzedaży. Korzystając z tej oferty specjalnej, można także taniej zyskać dodatkową usługę serwisową 3-letniej ochrony.

Zobacz: Neo QLED i MICRO LED: Samsung też pokazał telewizory na 2021 rok



W serii telewizorów Neo QLED Samsung zastosował nowe źródło światła, czyli diody Quantum Mini LED, które mają zaledwie 1/40 wielkości konwencjonalnych diod LED. W połączeniu z technologią Quantum Dot daje to obraz o wysokim kontraście i wiernym odwzorowaniu szczegółów.

W serii Neo QLED Samsung wprowadził też dodatkowe rozwiązania dla graczy (Panel Gracza, Ultraszeroki Widok w Grach, AMD FreeSync Premium Pro) oraz użytkowników, dla których duży domowy ekran to także narzędzie pracy. Funkcja PC on TV to szybkie i łatwe podłączenie komputera do telewizora.

Zobacz: Samsung w telewizorach Neo QLED i QLED na 2021 rok pomyślał o graczach

Samsung Neo QLED w Polsce

W przedsprzedaży telewizorów Neo QLED Samsung proponuje także na specjalnych warunkach dodatkową usługę serwisową 3-letniej ochrony SAMSUNG + 3yr GUARD Serwis wartą nawet 2550 złotych. Więcej szczegółów regulaminie:

Przedsprzedażą objęte są modele telewizorów Neo QLED 4K QN85, QN91, a także Neo QLED 8K QN800 w różnych przekątnych:

55” QN85A 4K – 5299 zł,

– 5299 zł, 65” QN85A 4K – 6 299 zł,

– 6 299 zł, 75” QN85A 4K – 10 999 zł,

– 10 999 zł, 65” QN91A 4K – 8799 zł,

– 8799 zł, 75” QN91A 4K – 12 999 zł,

– 12 999 zł, 65" QN800A 8K – 12 999 zł,

– 12 999 zł, 75" QN800A 8K – 17 999 zł.

Promocja trwa od 16 do 28 marca 2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów. Zamówienia złożone w tym terminie będą realizowane od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. Szczegóły promocji, w tym lista modeli, zawarte są na stronie internetowej: neoqled.samsung.pl.

Zobacz: Samsung Neo QLED to jeszcze bardziej precyzyjne oddanie szczegółów i większa jasność