Samsung w telewizorach Neo QLED i QLED na 2021 rok pomyślał o graczach

Podczas tegorocznych targów CES Samsung zapowiedział nowe telewizory Neo QLED i QLED, które zaoferują świetny obraz oraz szereg rozwiązań zaprojektowanych z myślą o graczach oraz funkcji, które do tej pory były zarezerwowane dla drogich monitorów gamingowych.

Użytkownicy oczekują telewizorów z najwyższej półki, które zapewnią doskonałe wrażenia gamingowe, niezależnie od tego, czy chodzi o grę na komputerze, czy na konsoli. Dlatego w tegorocznej ofercie tak ważne było rozbudowanie i zoptymalizowanie kluczowych funkcji dla graczy, które do tej pory dostępne były w naszych monitorach. Usprawnienia, które znajdziemy w nowej linii Neo QLED i QLED pozwolą użytkownikom wykorzystać pełen potencjał gier nowej generacji.

– powiedział Younghun Choi, Executive Vice President at Visual Display Business, Samsung Electronics

Zobacz: Chcesz telefon Galaxy S20 FE za darmo? Kup pralkę i suszarkę Samsung

Zobacz: Globalny rynek smartfonów wg Omdia: w 4Q2020 wygrywa Apple, cały rok należy do Samsunga

Telewizory Neo QLED i QLED z 2021 roku to kolejny ważny krok na drodze rozwoju możliwości dla graczy. Najnowsze konsole do gier wymagają ekranów o doskonałych parametrach, zarówno pod względem wydajności, jak i jakości obrazu, a premierowe telewizory Neo QLED i QLED powinny spełnić te wymagania. Telewizory Samsung QLED oferują rozdzielczość 4K przy 120 Hz. Dzięki temu każdy detal będzie wyrazisty przy idealnej płynności 120 klatek na sekundę. Do tego krótki czas reakcji, automatyczny tryb niskiej latencji, zmienna częstotliwość odświeżania i inne funkcje gamingowe, stworzone z myślą o konsolach nowej generacji.

Samsung QN800A

Kolejną nowością i dużym usprawnieniem dostępnym w Trybie Gra jest nowy, intuicyjny Panel Gracza (Game Bar), który umożliwia między innymi dostosowanie proporcji ekranu, sprawdzenie współczynnika input lag czy podłączenie bezprzewodowych zestawów słuchawkowych. W ramach Trybu Gra modele QLED optymalizują rozgrywkę za sprawą procesora AI Samsung.

Telewizor Q90A 50”, a także wszystkie pozostałe modele QLED o przekątnej ekranu wynoszącej co najmniej 55”, są pierwszymi telewizorami obsługującymi technologię AMD FreeSync Premium Pro. Dzięki niej, grając zarówno na PC, jak i na konsoli, użytkownik może cieszyć się jakością HDR, płynną, pozbawioną rwania i przeskakiwania akcją przy maksimum wydajności i z oszałamiającą wiernością obrazu, jak również niskimi opóźnieniami.

Samsung QN900A

Linie Neo QLED i QLED z 2021 roku przenoszą wciągające wrażenia z gry na ultraszerokim monitorze na duże ekrany telewizorów. Użytkownicy mają bowiem możliwość doświadczania gier PC przy wykorzystaniu zarówno szerokich (21:9), jak i ultraszerokich proporcji ekranu (32:9). Tegoroczne modele Neo QLED i QLED – począwszy od Q70A – obsługują obie proporcje, zapewniając, że gracze nie przegapią nic, co może dziać się przy krawędziach obrazu.

Telewizory Neo QLED i QLED dopełniają wrażeń z gry czystym i wciągającym brzmieniem. W ramach rozwiązania Dźwięk Podążający za Obiektem dla Gier modele QLED korzystają z technologii AI, by dźwięk „śledził” akcję na ekranie. Użytkownik będzie wiedział, w którą stronę powinien się obrócić, gdy usłyszy kroki przeciwnika.

Samsung Neo QLED

Więcej informacji o telewizorach Samsunga można znaleźć na stronie pod adresem www.samsung.com/pl/.

Zobacz: Kup telewizor Samsung QLED, a otrzymasz inteligentne oświetlenie Philips Hue

Zobacz: Pilot do telewizorów Samsunga będzie bardziej ekologiczny. Naładujemy go energią słoneczną

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Samsung