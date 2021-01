Kup telewizor Samsung QLED, a otrzymasz inteligentne oświetlenie Philips Hue

Kupując teraz wybrany telewizor Samsung QLED, można otrzymać w prezencie zestaw inteligentnego oświetlenia Philips Hue. Promocja trwa do końca lutego 2021 roku.

Technologia IoT (Internetu Rzeczy) polega na łatwym połączeniu naszych domowych urządzeń, dzięki czemu są one jeszcze bardziej przystępne w codziennym użytkowaniu. Za pomocą aplikacji Samsung SmartThings można mieć wgląd w kompatybilne podłączone do Internetu sprzęty. Pozwala nimi sterować i na przykład sprawdzić, kiedy skończy się pranie albo zajrzeć do lodówki, a to wszystko z dowolnego miejsca. Dzięki aplikacji możemy także zoptymalizować i zaprogramować urządzenia wedle naszych potrzeb.

Zobacz: Samsung zaprezentował Galaxy A02 w czterech dżinsowych kolorach

Zobacz: Galaxy XCover 5: wzmocniony smartfon Samsunga zadebiutował w Geekbench

Inteligentny ekosystem współpracuje także z zestawem oświetlenia Philips Hue, które obejmuje dwie kolorowe żarówki, mostek oraz regulator przyciemnienia, kompatybilny z telewizorami Samsung. Oznacza to, że z poziomu aplikacji SmartThings można nie tylko sterować telewizorem Samsung QLED, lecz także zadbać o odpowiednie oświetlenie i nastrój, co pozwoli nam się jeszcze lepiej zanurzyć w świecie filmowym. Dzięki aplikacji będziemy mogli włączyć lub wyłączyć żarówki lub zmniejszyć intensywność oświetlenia, nie ruszając się z kanapy. Tym samym stworzymy komfortowe warunki, które sprawią, że nasze domowe seanse będą jeszcze przyjemniejsze.

Jak skorzystać z promocji?

Promocją objęte są wybrane telewizory Samsung QLED 2020 zakupione do 28 lutego 2021 roku. Aby otrzymać zestaw oświetlenia Philips Hue, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

podzielić się opinią o inteligentnym telewizorze Samsung QLED za pośrednictwem jednej ze stron internetowych: samsung.com/pl/, strony sklepu, za pośrednictwem, którego telewizor został zakupiony lub strony porównywarki cenowej , w treści swojej opinii należy dodać hasztag: #promocjasmartqled ,

, w treści swojej opinii należy dodać hasztag: , zrobić zdjęcie lub zrzut ekranu opublikowanej opinii,

zarejestrować się na stronie promocji, korzystając ze swojego Konta Samsung, postępując zgodnie z instrukcją.

Po pozytywnej weryfikacji nagroda zostanie wysłana kurierem. Liczba zestawów promocyjnych jest ograniczona. Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie.

Zobacz: Nowe telewizory Philips na 2021 rok

Zobacz: Pilot do telewizorów Samsunga będzie bardziej ekologiczny. Naładujemy go energią słoneczną

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Samsung