Samsung zaprezentował Galaxy A02 w czterech dżinsowych kolorach

Samsung bez rozgłosu zaprezentował smartfon Galaxy A02. To jeden z najprostszych, jeżeli nie najprostszy telefon koreańskiego producenta. Urządzenie wyróżnia się za to niebanalnym wykończeniem.

Galaxy A02 po cichu pojawił się na stronie Samsunga w Tajlandii, producent nawet nie poinformował o tym w komunikacie prasowym. Być może dlatego, że Galaxy A02 nie należy do tych urządzeń, które szczególnie cenią fani marki. Ma jednak poważny atut – jest tani.

Debiutujący Galaxy A02 wyposażony został w ekran PLS TFT LCD Infinity-V o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+ (720 x 1600). Wzrok przyciąga nietypowe wykończenie obudowy, przypominające nieco materiał, a telefon dostępny będzie w czterech „dżinsowych” kolorach: czarnym Denim Black, niebieskim Denim Blue, szarym Denim Gray i czerwonym Denim Red.

Sercem Samsunga Galaxy A02 jest leciwy układ MediaTek MT6739W, który w podstawowej wersji powstał w 2017 roku. Jest to chipset czterordzeniowy z CPU Cortex-A53 o taktowaniu do 1,5 GHz i grafiką PowerVR Rogue GE8100. Pomagać będzie mu 3 GB pamięci RAM, a na pliki i aplikacje użytkownik otrzyma 32 GB pamięci wewnętrznej. Nie zabrakło gniazda rozszerzeń microSD (do 1 TB), które współdzielone jest z Dual SIM-em.

Z tyłu obudowy znalazł się podwójny aparat: główny 13 Mpix (f/1,9) oraz 2 Mpix (f/2,4) do zdjęć makro, natomiast w ekranowym wycięciu umieszczony został aparat do selfie 5 Mpix (f/2,0).

W specyfikacji Samsunga Galaxy A02 znajdziemy także: LTE kat. 4, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, wyjście audio jack 3,5 mm i złącze microUSB. Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem o mocy 7,75 W.

Całością zarządza Android 10 z One UI 2.0.

Cena Samsunga Galaxy A02 ustalona została w Tajlandii na równowartość 375 zł.

Źródło tekstu: SamMobile