Nowe telewizory Philips na 2021 rok

Marka Philips TV & Sound zaprezentowała nowe telewizory, które trafią na rynek w 2021 roku. Wśród nich są pierwsze telewizory Philips w technologii Mini-LED. Jest też nowy procesor obrazu P5 AI i wsparcie dla standardu HDMI 2.1.

Philips OLED 806/856

Po ubiegłorocznym sukcesie telewizorów z serii OLED 8x5, Philips TV & Sound zaprezentował godnych następców z szeregiem nowych funkcji. Jedną z nich jest udoskonalony procesor obrazu P5 AI piątej generacji, wspomagany sztuczną inteligencją. Dzięki wprowadzonym zmianom, oferuje on wykrywanie treści z kategorii film oraz lepsze wykorzystanie potencjału SI dla optymalizacji kontrastu obrazu w jakości SD lub HDR do natężenia światła w pomieszczeniu.

Oprócz wsparcia formatów HLG, HDR10 i HDR10+, nowe telewizory Philips 806/856 obsługują również HDR10+ Adaptive. Jest to rozwiązanie łączące dynamiczne metadane HDR10+ z aktualnymi, przekazywanymi w czasie rzeczywistym informacjami o natężeniu światła w pomieszczeniu, co umożliwia automatyczne dostosowanie jasności wyświetlanych treści – scena po scenie – do warunków panujących w otoczeniu.

Ponadto, w modelach OLED 806/856 zastosowano opracowaną przez Philips TV & Sound nową odsłonę technologii zapobiegającej wypalaniu się matryc. Rozwiązanie to analizuje obraz i zmniejsza natężenie podświetlenia jego statycznych elementów, na przykład logo kanału, zwiększając tym samym żywotność matrycy bez strat w jakości wyświetlanych treści.

Model Philips OLED 806 dostępny będzie w trzech rozmiarach 48", 55" i 65". Z kolei w przypadku Philips OLED 856 będzie można wybierać ekran 55- lub 65-calowy. Tegoroczną nowością jest również czterostronny system Ambilight, instalowany w modelach OLED serii ósmej.

Nowe modele na 2021 rok obsługują standard HDMI 2.1 z funkcją e-ARC i trybem VRR dla treści 4K w częstotliwości od 40 Hz do 120 Hz z prędkością 48 Gb/s. Nowością są także tryby Fast Motion Clarity oraz Freesync Premium Pro i Auto Game, o które producent rozszerzył opcję Auto Low Latency, dostępną w ubiegłorocznych modelach.

System głośników 2.1 o mocy 50 W, z opatentowanym trójpierścieniowym i skierowanym do tyłu głośnikiem basowym, który wspomagają cztery bierne membrany, ma zapewnić dźwięk wysokiej jakości o mocnym brzmieniu. Funkcja DTS Play-Fi umożliwi podłączenie do urządzenia głośników bezprzewodowych wyposażonych w tę funkcję w dowolnym pomieszczeniu i stworzenie w ten sposób domowego centrum rozrywki.

Telewizory wyposażono w system operacyjny Android 10 TV z odświeżonym interfejsem i współpracuje z Asystentem Google oraz Alexą. Sterowanie głosowe telewizorem za pomocą wbudowanego mikrofonu w pilocie wywołuje się jednym przyciskiem.

Oba modele wyróżnia minimalistyczna obudowa i brak ramki. Ekran Philips OLED 806 opiera się na cienkich metalowych nóżkach w dwutonalnym wykończeniu, natomiast Philips OLED 856 posiada obrotową metalową podstawę wykończoną w kolorze ciemnego chromu. Dzięki oszczędnemu, ale eleganckiemu designowi oba telewizory wydają się unosić w powietrzu. Pilot w metalizowanym wykończeniu zaprojektowano z dbałością o estetykę i ergonomię użytkowania. Płaskie podświetlane przyciski ułatwiają sterowanie telewizorem, zaś boki i spód pokrywa przyjemna w dotyku i pozyskiwana w sposób zrównoważony skóra Muirhead.

Modele Philips OLED 806 i OLED 856 będą dostępne w sprzedaży w następujących cenach:

48” – 5999 zł ,

, 55” – 7299 zł ,

, 65” – 9999 zł.

Philips 9636 Mini-LED

Model Philips 9636 Mini-LED występuje w dwóch rozmiarach – 65" i 75". Ekran jest pod kontrolą systemu Philips Micro Dimming Premium, który odpowiednio sterując podświetleniem w poszczególnych obszarach, pozwala uzyskać głęboką czerń w ciemnych partiach i podświetlić jasne strefy z maksymalną mocą 2000 nitów. Znakomite odwzorowanie kolorów osiągnięto dzięki wysokiej jakości panelowi VA o szerokim kącie widzenia i pokryciu palety barw 95% DCI-P3.

Model Philips 9636, ze wspieranym sztuczną inteligencją procesorem obrazu P5 AI piątej generacji, został wyposażony w funkcję wykrywania treści z kategorii film oraz „inteligentny” czujnik natężenia światła w pomieszczeniu pozwalający uzyskać wyjątkowy kontrast obrazu w każdych warunkach. Model obsługuje standard HDMI 2.1 z funkcją e-ARC i trybem VRR dla treści 4K w częstotliwości od 40 Hz do 120 Hz z prędkością 48 Gb/s. Nowością są także tryby Freesync Premium Pro i Auto Game, o które producent rozszerzył opcję Auto Low Latency, dostępną w ubiegłorocznych modelach.

Oprócz wsparcia formatów HLG, HDR10 i HDR10+, nowe telewizory Philips 9636 obsługują również HDR10+ Adaptive. Jest to rozwiązanie łączące dynamiczne metadane HDR10+ z aktualnymi, przekazywanymi w czasie rzeczywistym informacjami o natężeniu światła w pomieszczeniu, co umożliwia automatyczne dostosowanie jasności wyświetlanych treści – scena po scenie – do warunków panujących w otoczeniu.

Wielokanałowy system audio 3.1.2 firmy Bowers & Wilkins, oparty na głośnikach Dolby Atmos Elevation z technologią Tweeter-on-Top, pozwala uzyskać brzmienie w wysokiej jakości. Głośniki znajdują się w osobnym panelu, który można zamontować na ścianie. Model Philips 9636 został wyposażony w funkcję DTS Play-Fi, pozwalającą cieszyć się bezprzewodowym dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości w różnych pomieszczeniach.

Obudowę telewizora Philips 9636 wykonano ze szczotkowanego metalu z bardzo cienką ramką na dole oraz minimalistyczną górą i bokami, dzięki czemu soundbar stanowiący element podstawy idealnie komponuje się z czterostronnym podświetleniem Ambilight. Głośnik pokrywa z przodu metalowa siateczka wyłożona neutralną akustycznie tkaniną Kvadrat.

Model Philips 9636 będzie dostępny w sprzedaży w następujących cenach:

65” – 9999 zł ,

, 75” – 12999 zł.

Philips 9506 Mini-LED

Model premium Mini-LED w rozmiarze 65" i 75",

Jasność maksymalna – 1500 nitów,

System Micro Dimming Pro opracowany przez inżynierów Philips,

Wysokiej jakości panel VA z szerokim kątem widzenia i szeroką paletą barw (95% DCI-P3),

Procesor obrazu P5 AI piątej generacji wspierany przez sztuczną inteligencję z funkcją wykrywania treści z kategorii film i „inteligentnym” czujnikiem światła w pomieszczeniu,

Obsługa standardu HDMI 2.1 z funkcją e-ARC i trybem VRR dla treści 4K w częstotliwości od 40 Hz do 120 Hz z prędkością 48 Gb/s (444, 12 bitów)

Obsługa HDR10+ Adaptive,

Nowe tryby Freesync Premium Pro i Auto Game poszerzające możliwości funkcji Auto Low Latency dostępnej w ubiegłorocznych modelach,

Wysokiej jakości dźwięk w systemie 2.1 o mocy 50 W, na który składa się skierowany do tyłu głośnik basowy z opatentowanym potrójnym pierścieniem i czterema pasywnymi membranami dla robiących wrażenie niskich tonów,

Funkcja DTS Play-Fi umożliwiająca podłączenie głośników bezprzewodowych w dowolnym pomieszczeniu i cieszenie się dźwiękiem wysokiej jakości,

Czterostronny system Ambilight dla pełni wrażeń podczas oglądania,

Android TV 10 z wbudowanym Asystentem Google i współpracujący z Alexą,

Pilot z mikrofonem, sterowanie głosem włączane jednym przyciskiem,

Smukła podstawa ze szczotkowanego metalu z minimalistyczną górą i bokami oraz cienkimi nóżkami,

Dostępne od 65” w cenie 7999 zł.

Philips DLED 9206

Model premium DLED w rozmiarze 55" i 65",

Wysokiej jakości panel 100 Hz VA o szerokim kącie widzenia,

Doskonały kontrast dzięki systemowi Micro Dimming Pro dostosowującemu jasność podświetlenia pikseli,

Szybki i mocny procesor przetwarzania obrazu P5,

Obsługa standardu HDMI 2.1 z funkcją e-ARC i trybem VRR dla treści 4K w częstotliwości od 40 Hz do 120 Hz,

Nowe tryby Freesync Premium i Auto Game poszerzające możliwości funkcji Auto Low Latency dostępnej w ubiegłorocznych modelach,

Wysokiej jakości dźwięk w systemie 2.1 o mocy 50 W ze skierowanym do tyłu głośnikiem basowym z opatentowanym potrójnym pierścieniem i czterema pasywnymi membranami dla głębokich niskich tonów,

Funkcja DTS Play-Fi umożliwiająca podłączenie głośników bezprzewodowych wyposażonych w tę funkcję w dowolnym pomieszczeniu,

Czterostronny system Ambilight dla pełni wrażeń podczas oglądania,

Android TV 10 z wbudowanym Asystentem Google i współpracujący z Alexą,

Pilot z mikrofonem, sterowanie głosem włączane jednym przyciskiem,

Smukła srebrna obudowa z wąską podstawą ze szczotkowanego metalu oraz minimalistyczną górą i bokami,

Metalowe minimalistyczne nóżki w dwutonalnym wykończeniu kolorystycznym,

Dostępne od 55” w cenie 4999 zł.

Philips DLED 85x6 z serii Performance

Wysokiej jakości panel,

Szeroki wybór rozmiarów – ekrany 43", 50", 58", 65", 70" i 75",

Doskonały kontrast dzięki systemowi Micro Dimming Pro dostosowującemu jasność podświetlenia pikseli,

Szybki i mocny procesor przetwarzania obrazu P5,

Obsługa standardu HDMI 2.1 z funkcją e-ARC i trybem VRR poszerzającym możliwości funkcji Auto Low Latency dostępnej w ubiegłorocznych modelach.,

Wysokiej jakości system audio o mocy 20 W,

Funkcja DTS Play-Fi umożliwiająca podłączenie głośników bezprzewodowych w dowolnym pomieszczeniu,

Trójstronny system Ambilight dla wciągających wrażeń podczas oglądania,

Android TV 10 z wbudowanym Asystentem Google i współpracujący z Alexą,

Pilot z mikrofonem, sterowanie głosem włączane jednym przyciskiem,

Super cienka obudowa z wąską ramką ze szczotkowanego aluminium,

Model z ekranem w rozmiarze 43″, 50″, 58″'i 65″ wyposażony w jasnosrebrną obrotową podstawę w kształcie litery T,

Rozmiary 70″ i 75″ wyposażone w jasnosrebrne nóżki o przekroju trapezu,

Dostępne od 43” w cenie 2899 zł.

Zobacz: Philips coraz silniejszy w Polsce w segmentach TV i audio

Zobacz: Philips PicoPix Max - multimedialny projektor do zastosowań rozrywkowych oraz biznesowych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Philips TV & Sound