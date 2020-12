Philips PicoPix Max - multimedialny projektor do zastosowań rozrywkowych oraz biznesowych

Philips zaprezentował projektor, który ma stać się synonimem kompaktowości i mobilności takich urządzeń. Co potrafi?

PicoPix Max ma nie tylko dawać obraz wysokiej jakości, ale również doskonale wyglądać - dlatego ma obudowę połyskującą czernią, a jak podaje producent: "w połączeniu ze stylowym etui pod kolor, mini statywem ułatwiającym pracę oraz pilotem dostępnymi w zestawie z urządzeniem, tworzy kompozycję, jakiej nie powstydziłby się na swoim biurku żaden nowoczesny i bardzo zabiegany menedżer". Wyświetla obraz o przekątnej do 120 cali w rozdzielczości Full HD, zaś zasilający go akumulator pozwala na 3 godziny pracy na jednym, pełnym ładowaniu. Na tym nie koniec możliwości - może też służyć jako dodatkowy monitor, gdy potrzebujemy zorganizować sobie domowe biuro do pracy zdalnej.

Projektor PicoPix Max samoczynnie wybiera najbardziej optymalny kąt wyświetlania, zaś prowadzenie prezentacji ułatwi korzystanie z funkcji AirMote, która zamienia pilota w bezprzewodową mysz usprawniającą nawigowanie. W obudowie znajdziemy Bluetooth 5.0, WiFi, USB-C, HDMI, Airplay, Miracast. Dzięki takiemu wyborowi złączy mona wyświetlać obraz zarówno bezpośrednio z karty SD lub dysku urządzenia, jak i z przeglądarki internetowej, laptopa czy smartfona.

Zobacz: Najnowsza gama projektorów laserowych Panasonic: 3-chipowa technologia DLP, obraz 4K

W projektorze znajdują się dwa wbudowane głośniki o mocy 4W każdy. Urządzenie pracuje w oparciu o system Android, a multum preinstalowanych aplikacji (Netflix, CDA Premium, YouTube) i zintegrowany odtwarzacz pozwolą cieszyć się bogactwem multimediów. Niestety, jak na razie cena nie została podana, ale partnerzy handlowi mogą już zamawiać urządzenie.

Zobacz: Projektor 4K to rozkosz dla oczu, ból dla kieszeni, a Optoma UHD380X to nawet więcej