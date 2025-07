Lidl przecenił urządzenie, które Polacy bardzo lubią mieć w swoim domu

Najlepsze są te urządzenia, które poprawiają nasz komfort życia. Gofrownicę Silvercrest z nieprzywierającą powłoką, spokojnie można zaliczyć właśnie do tego typu sprzętów kuchennych. Mała rzecz, a cieszy. Idealna do wypieków słodkich oraz wytrawnych. A przede wszystkim, w dobrej cenie - zamiast regularnej ceny (75,90 zł) teraz zapłacimy za nią jedynie 59,99 złotych. W dniach od 14 do 20 lipca 2025, gofrownicę można zakupić nie tylko w sklepie internetowym Lidla, ale także pojawi się ona stacjonarnie w wybranych sklepach stacjonarnych.

Gofrownica Silvercrest z nieprzywierającą powłoką

Idealna do pieczenia, w zestawie znajdziemy aż 15 propozycji przepisów na start. Dzięki nieprzywierającej powłoce ILAG urządzenie to może pochwalić się stosunkowo wysoką jakością wykonania. Zostało wyposażone także w bezstopniowy termostat i lampkę do pieczenia. Ma także termoizolowany uchwyt, co czyni je bardzo praktycznym. Daje nam także możliwość schowania kabla pod spodem urządzenia.