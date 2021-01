Philips coraz silniejszy w Polsce w segmentach TV i audio

TP Vision, właściciel Philips TV & Sounds, pochwalił się wynikami finansowymi za 2020 rok. Firma zanotowała duże wzrosty w całej Europie, a w samej Polsce sprzedała między innymi urządzenia audio o wartości o 33% wyższej niż rok wcześniej.

Philips TV & Sounds, marka należąca do TP Vision, zaprezentowała wyniki biznesowe za rok 2020. W minionych 12 miesiącach firma zanotował 9-procentowy wzrost segmentu TV & Sounds w ujęciu rocznym. Na to składają się między innymi: 20-procentowy wzrost sprzedaży telewizorów OLED, 80-procentowy wzrost sprzedaży telewizorów z serii Performance oraz podwojenie sprzedaży słuchawek skierowany do miłośników sportu.

Philips dobrze radzi sobie w Polsce

Marka Philips jest też coraz silniejsza w Polsce. W kraju nad Wisłą w 2020 roku marka sprzedała urządzenia audio o wartości o 33 procent wyższej niż rok wcześniej. Z kolei segment słuchawek odnotował aż 85-procentowy wzrost rok do roku. Oprócz tego wartość sprzedanych telewizorów Philips wzrosła w ciągu toku o 4 procent. To wyniki, które mogą napawać optymizmem na przyszłość.

W tym roku Philips wprowadza całą gamę nowych urządzeń. Na długiej liście znajdują się między innymi telewizory miniLED, nowe słuchawki sportowe, słuchawki do oglądania telewizji, telewizory z czterostronnym Ambilight czy też soundbary dedykowane do telewizorów Philipsa, stworzone we współpracy z marką Bowers & Wilkins.

Źródło tekstu: Philips