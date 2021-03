Neo QLED i MICRO LED: Samsung też pokazał telewizory na 2021 rok

Nie tylko firma LG pochwaliła się swoją najnowszą linia telewizorów na 2021 rok. Również Samsung przedstawił własne propozycje i trzeba przyznać, że robi to wrażenie. Koreański producent zaprezentował tegoroczną linię telewizorów Neo QLED, MICRO LED, ekranów lifestyle’owych, monitorów i soundbarów na rok 2021.

Podczas wirtualnego wydarzenia Unbox & Discover Samsung nie przedstawił co prawda szczegółowej listy nowych produktów, ale zaprezentował nowe linie i rozwiązania. Część z nich już wcześniej została zapowiedziana na CES 2021. Pełne detale dotyczące konkretnych modeli i ich rynkowych debiutów na pewno pojawią się w najbliższym czasie.

Samsung Neo QLED

Jedną z ciekawszych nowości jest linia telewizorów Neo QLED, czyli rozwinięcie technologii QLED dobrze znanej obecnie z rynku. Producent chwali się, że nowe rozwiązanie poprawi wrażenia wizualne, bez względu na rodzaj oglądanych treści. Wysoka jakość obrazu ma być przede wszystkim kim zasługą procesora AI Neo Quantum oraz technologii Quantum Mini LED. Zastosowane tu diody mają rozmiary, które stanowią 1/40 wielkości konwencjonalnych diod LED, co umożliwia bardziej precyzyjne sterowanie jasnością.

Producent obiecuje liczne wynikające z tego korzyści: głębszą czerń, poprawioną jasność oraz inteligentne skalowanie obrazu, za które odpowiada 16 sieci neuronowych.

Samsung obiecuje, że seria Neo QLED sprawdzi się także podczas grania w gry. Nowy panel gracza Game Bar ułatwia monitorowanie podczas rozgrywki krytycznych aspektów gier i umożliwia korzystanie w nich z Ultra Szerokiego Widoku (Super Ultrawide Gameview). Dzięki temu można grać nawet na ultraszerokim ekranie, co dotąd zarezerwowane było tylko dla monitorów gamingowych. Dzięki współpracy z AMD firma Samsung po raz pierwszy wzbogaca tegoroczne modele telewizorów Neo QLED w technologię AMD FreeSync Premium Pro ze wsparciem dla PC i konsoli, co przełoży się na lepszy HDR w grach.

Telewizory Samsung Neo QLED są przystosowane do współpracy z konsolami najnowszej generacji i zapewniają rozdzielczość 4K przy 120 Hz. Oferują przy tym płynność 120 kl./s i niski input-lag 5,8 ms.

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie firma Samsung została oficjalnym partnerem telewizyjnym konsoli Xbox Series X, można więc spodziewać się wspólnych działań obydwu producentów. Może też z czasem zobaczymy ich efekty w Europie.

W 2021 roku telewizory Neo QLED 8K – QN800A i QN900A – będą dostępne z ekranem o przekątnej 65”, 75” i 85”, a modele Neo QLED 4K (QN90A i QN85A) będą oferowane w różnych wariantach, począwszy od 50 cali.

Samsung MICRO LED

Samsung już od trzech lat rozwija technologię MICRO LED, w której wykorzystywane są samoemisyjne diody LED o wysokiej trwałości. Ekrany w tej technologii zbudowane są z milionów diod LED w kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim. Technologia ta znalazła wcześniej swoje zastosowanie w takich modelach jak modułowy ekran The Wall o rozmiarze aż 292 cali.

W 2021 roku MICRO LED debiutuje w tradycyjnych telewizorach marki, a producent obiecuje dzięki temu kinowe wrażenia. Technologia MICRO LED od wiosny tego roku będzie dostępna w telewizorach 110’’ i 99’’, a jesienią tego roku zadebiutuje w urządzeniach 88’’. Firma planuje również wprowadzenie tej technologii w telewizorach o rozmiarze 76”.

Dzięki technologii MICRO LED ekran telewizora można podzielić na cztery części. Rozwiązanie 4Vue (Quad View) umożliwia użytkownikom wygodne oglądanie w tym samym czasie treści z nawet czterech źródeł. Kibice będą mogli śledzić na bieżąco kilka dyscyplin sportu, a miłośnicy gamingu – oglądać filmiki instruktażowe, nie przerywając gry.

Samsung The Terrace i inne nowości

Podczas wydarzenia Samsung zaprezentował też The Terrace – pierwszy telewizor przeznaczony do oglądania na zewnątrz. The Terrace jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, a o zabezpieczeniu przed wodą i pyłem świadczy klasa ochrony IP55. Telewizor The Terrace jest dostępny w rozmiarach 55”, 65”, a latem tego roku pojawi się nowy model Full Sun o przekątnej 75”.

Wśród innych nowości Samsung przedstawił też The Premiere – kompaktowy projektor z technologią potrójnego lasera o rozdzielczości 4K, a także Smart Monitor – pierwszy monitor typu All In One, łączący cechy monitora i telewizora. Smart Monitor jest kompatybilny z sieciami Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX i AirPlay 2. Z kolei 75-calowy Samsung Interactive Display FLIP to cyfrowa tablica 4K, na której można pisać, rysować i edytować. Na Flipie pracować może jednocześnie zespół składający się nawet z 20 osób.

Ciekawą nowością jest też soundbar Q950A z pierwszym na rynku dźwiękiem przestrzennym w formacie 11.1.4. Nowa funkcja Bass Boost pozwala użytkownikom na dodanie więcej niskich tonów za pomocą jednego kliknięcia. Nie zabrakło także Q-Symphony, czyli współdziałania z głośnikami w telewizorze.

