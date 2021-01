Samsung HW-Q950T - soundbar 9.1.4 dla najbardziej wymagających, czyli prawdziwe kino w domu

Soundbary stają się niemal obowiązkowym elementem wyposażenia w salonie już chyba każdego entuzjasty kina domowego. Topowy model Samsung HW-Q950T to zestaw, który przekona do siebie nawet najbardziej wymagających użytkowników, dostarczając im wrażenia jak z prawdziwego kina. Przetestowaliśmy go i to nasze wrażenia.

Soundbar Samsung HW-Q950T to w portfolio producenta model topowy, przeznaczony głównie do współpracy z najnowszą linią telewizorów QLED firmy Samsung – takimi jak seria Q95T. Zestaw został wyceniony na 4999 zł, czyli kwotę, za którą można kupić przyzwoity telewizor średniej klasy. To sporo, ale też wiele otrzymujemy. Użytkownicy, którzy chcą stworzyć w swoim domu salę projekcyjną w jak największym stopniu odzwierciedlającą prawdziwe kino, powinni wziąć taki wydatek pod uwagę.

Samsung HW-Q950T: dane techniczne

Całkowita moc: 546 W, znamionowa moc wyjściowa: 18 W x6 + 10 W x3 + 8 W x6 +

160 W + 35 W x4

Liczba kanałów: 9.1.4

Wspiera standardy Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS:X, DTS, 4K Video Pass, HDR 10+

Tryby dźwięku: Standard, Game Pro, Adaptive, Surround

Wsparcie dla rozwiązania Q-Symphony

Obsługa kodeków Audio 3D, dekodowane formaty: AAC, MP3, WAV, FLAC, AIFF, OGG, ALAC

Wejścia: 2x HDMI, HDMI eARC, audio optyczne

Wyjścia: HDMI

Łączność Bluetooth, Wi-Fi

Sterowanie pilotem lub przy pomocy aplikacji SmartThings

Jednostka główna: waga 7,1 kg, wymiary 1232 x 69,5 x 138 mm

Subwoofer PS-WR95BB: waga 9,8 kg, wymiary 210 x 403 x 403 mm

Głośniki dźwięku przestrzennego PS-SQ90BB-1, PS-SQ90BB-2: waga 2,1 kg, wymiary 120 x 210 x 141 mm

Cena: 4999 zł

Gdy otrzymałem soundbar Samsung Q950T do testów, w pierwszej chwili pomyślałem, że kurier się pomylił i przyniósł mi paczkę przeznaczoną dla kogoś innego. Pudło z zewnątrz wygląda na ogromne, jakby mieściło małą lodówkę lub inny podobny sprzęt. Na szczęście okazało się jednak, że wewnątrz znalazł się dość zgrabny zestaw, który można bez problemu rozmieścić nawet na niewielkiej przestrzeni na szafce z telewizorem i w jej okolicach. No, może nie tak zupełnie bez problemu, ale po kolei…

