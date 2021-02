Samsung QLED Q95T: 65-calowy telewizor, od którego nie można oderwać wzroku

Samsung Q95T to seria telewizorów QLED, wyróżniających się dużymi przekątnymi wyświetlaczy, wąskimi ramkami i oddzieleniem ekranu od reszty urządzenia. Do moich testów trafił jeden z tych mniejszych wariantów, z ekranem o przekątnej 65 cali.

W czasie pandemii COVID-19 duży ekran, na którym można obejrzeć film niemal jak w kinie lub użyć go podczas grania w ulubione gry, jest sprzętem wysoce pożądanym. Na co dzień używam do tego zestawu złożonego z projektora i dwumetrowego ekranu, jednak telewizor o przekątnej 65 cali też jest dla mnie akceptowalny przy tego typu rozrywkach. Szczególnie, gdy jest to telewizor 4K HDR, oferujący funkcje smart oraz trochę innych „ficzerów”.

A jak to wszystko sprawiło się w codziennym użytkowaniu? Tego dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja telewizora:

Wymiary bez podstawy: 1446,5 x 828,3x 34,8 mm, masa: 26,2 kg; wymiary z podstawą: 1446,5 x 919,3 x 285,7 mm, masa: 33,1 kg; wymiary urządzenia One Connect: 349 x 66 x 138 mm,

Wyświetlacz: QLED, 65 cali, 3840 x 2160 pikseli, proporcje 16:9, ekran antyrefleksyjny,

Wideo: procesor obrazu Quantum 4K, PQI 4300, Quantum HDR 2000, HDR 10+, bezpośrednie strefowe podświetlenie 16x, HLG, 100% natężenie kolorów, ultraszeroki kąt widzenia, Ultimate UHD Dimming Pro, lepszy kontrast, tryb filmowy, obsługa trybu Natural,

Dźwięk: Dolby Digital Plus, Dolby 5.1 Decoder, dźwięk podążający za obiektem (OTS), Q-Symphony, wzmacnianie dialogów, Audio Pre-selection Descriptor,

Głośniki: 4.4.2, 60 W (RMS), głośnik niskotonowy,

Smart TV: system operacyjny Tizen, przeglądarka internetowa, wsparcie dla aplikacji SmartThings, Twoja Galeria, Dotknij i Wyświetl,

Konwergencja: TV to Mobile (mirroring), Mobile to TV (mirroring, DLNA), wizualizacja muzyki, Multi-View, Remote Access, 360 Video Player, Wsparcie kamer 360, Wi-Fi Direct, TV Sound to Mobile, Sound Mirroring,

Tuner/nadawanie: tuner DVB-TCS2 x2, tuner analogowy, CI+ (1.4), HbbTV 1.0, TV Key,

Łączność: 4 x HDMI, 2 x USB-A, 1 x Ethernet (1 Gb/s), SPDIF, 3 x wejście RF (sygnał telewizji naziemnej, kablowej i satelitarnej), gniazdo CI, eARC, HDMI Quick Switch, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, Anynet+ (HDMI-CEC),

Funkcje dodatkowe: Adaptacja Obrazu, Aktywny Wzmacniacz Głosu, Adaptacja Dźwięku+, Inteligentne Skalowanie, Tryb Ambient+, Czujnik Światła/Koloru, ułatwienia dostępu, Digital Clean View, automatyczne wyszukiwanie kanałów, automatyczne wyłączanie zasilania, obsługa napisów, Connect Share (USB 2.0), elektroniczny informator programowy (EPG), rozszerzony PVR, Tryb Gry (Auto Game Mode, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Sorround Sound, 4K@120Hz - HDMI port 4), FreeSync Premium, wielojęzyczne menu (jest język polski), obraz w obrazie (PiP), Bluetooth HID, USB HID, teletekst, Time Shift, wsparcie IPv6, wsparcie MBR,

Funkcja eko: czujnik eko, klasa efektywności energetycznej: B,

Zasilanie: zasilacz AC220-240V 50/60Hz, pobór mocy: 275 W (maksymalnie), 213 W (zwykłe użytkowanie), 93,8 W (tryb oszczędzania energii), 0,5 W (tryb czuwania),

Cena: 8999 zł.

Zestaw testowy

Samsung Q95T 65” przyjechał do mnie w wielkiej skrzyni z kółkami. W środku, oprócz telewizora (ekran, podstawa i One Connect) znalazł się pilot zdalnego sterowania oraz dwa przewody: zasilania oraz do połączenia urządzenia One Connect z ekranem.Nie zabrakło tu również grubej, wielojęzycznej instrukcji obsługi (także w języku polskim).

