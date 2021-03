OLED, NanoCell i QNED Mini LED 2021: już niedługo w Polsce zadebiutują najnowsze linie telewizorów LG

Telewizory OLED firmy LG w ostatnich generacjach osiągnęły na tyle wysoki poziom, że producentowi trudno już czymś zaskoczyć koneserów domowych multimediów. Mimo tego OLED-y LG z 2021 roku wnoszą sporo nowego, producent przygotowuje się też do premiery modeli w technologiach NanoCell i QNED Mini LED. Ich rynkowego debiutu w Polsce należy spodziewać się w ciągu w najbliższych tygodniach.

Pod koniec marca lub na początku kwietnia w Polsce zadebiutują nowe telewizory wykonane w technologii OLED, do tego jeszcze bardziej rozbudowane konstrukcje z matrycami NanoCell i Mini LED, z których część działa dzięki nowej wersji procesora Alpha 9 Gen 4 AI, gruntownego odświeżenia doczekał się też system operacyjny WebOS. Ciekawym posunięciem jest wprowadzenie nowych przekątnych odbiorników – 43, 85 i 88 cali.

Telewizory LG OLED 2021

Tegoroczną linię OLED-ów LG reprezentować będą modele z serii A1 (48, 55, 65, 77 cali, 4K), B1 (55, 65, 77 cali), C1 (48, 55, 65, 77, 83 cali, 4K), G1 (55, 65, 77 cali, 4K) i Z1 (77 i 88 cali, 8K).

Ciekawa nowością w tegorocznej linii telewizorów OLED jest seria A1 (fot. poniżej), wyposażona w ekran z samoświecącymi pikselami. Seria ta stworzona została do oglądania filmów i sportu. Producent zdecydował się na odważne posunięcie – wbrew trendom są to modele o odświeżaniu 60 Hz, czyli nie pozwolą na osiągnięcie pełni możliwości w grach na konsolach najnowszej generacji (120 Hz). Mimo tego LG jest pewne sukcesu, na co może wpłynąć korzystna cena.

LG OLED A1 65 cali

Najbardziej uniwersalną będzie seria LG C1, którą reprezentować telewizory o przekątnych od 48 cali, idealnej do gier, po 83-calowy model dla koneserów kina.

Z kolei wnosząc powiew sztuki seria Gallery Design, czyli G1, wyposażona została w ekran OLED evo o jeszcze większej jasności niż w poprzednich generacjach.

LG NanoCell i LG QNED Mini LED

Poza telewizorami OLED firma LG szykuje telewizory w technologiach stanowiących zaawansowane rozwinięcie matryc LCD. Technologia LG NanoCell wykorzystuje nanocząsteczki zwiększające czystość barw podstawowych. Dzięki niewielkim rozmiarom punktów ekranu nie pojawia się efekt rozmycia.

LG NanoCell NANO86

Tegoroczna, zaliczana do budżetowej seria NanoCell to model 8K NANO95, a także telewizory 4K: NANO90, NANO85, NANO80, NANO77, NANO75.

LG NanoCell NANO96

Kolejny pomysł LG to technologia QNED Mini LED. Wykorzystano w nich połączenie technologii Quantum Dot i NanoCell z podświetleniem Mini LED. Producent obiecuje, że nowe rozwiązanie zapewni wysoką jakość obrazu HDR, dotychczas nieosiągalną dla ekranów LCD. Reprezentują je modele QNED 91 (65, 75, 86 cali 4K) i QNED 99/96 (65, 75, 86 cali, 8K). Urządzenia te będą konkurować z serią telewizorów Samsung QLED, więc zapowiada się naprawdę ciekawie.

Telewizory LG lepsze dla graczy

Telewizory LG z 2021 roku zostały wyposażone w nowe funkcje dla graczy, takie jak Game Optimizer. Umożliwia ona użytkownikom dostęp do wszystkich ustawień związanych z grą w jednym miejscu, ale automatycznie stosuje najlepsze opcje obrazu w zależności od gatunku – od FPS-ów po gry fabularne lub RTS-y. Telewizory są zgodne ze standardami G-SYNC, FreeSync Premium, mają niskie opóźnienie wejściowe i zmienną częstotliwość odświeżania VRR.

LG Game Optimizer

Co więcej, firma LG planuje udostępnienie usługi Stadia w telewizorach LG Smart TV w drugiej połowie 2021 r., jako aplikacja do pobrania ze sklepu LG Content Store.

Procesor Alpha 9 Gen 4 AI

W nowych modelach TV LG znajdzie się najnowszy procesor LG Alpha 9 Gen 4 AI. O jego zaletach będzie się można przekonać w modelach LG OLED serii Z1, G1 i C1, telewizorach LG QNED Mini LED QNED99 i QNED95 oraz telewizorach LG NanoCell. np. NANO95.

Producent obiecuje, że nowy procesor zapewni lepsze skalowanie do wyższej rozdzielczości, niezależnie od jakości materiału źródłowego. Z kolei technologia AI Picture Pro rozpoznaje na ekranie twarze, sylwetki osób, pierwszy plan i tło, przetwarzając każdy obiekt niezależnie dla uzyskania bardziej przestrzennego efektu. Co więcej, Alpha 9 Gen 4 AI jest w stanie rozpoznawać gatunek filmu lub serialu, co ma zapewnić jeszcze lepszą optymalizację jakości obrazu i natężenia światła.

Procesor oferuje ponadto skalowanie do wirtualnego dźwięku 5.1.2-kanałowego i automatyczną regulację głośności, która utrzymuje jej stały poziom podczas przełączania kanałów lub aplikacji streamingowych.

LG OLED A1 i LG OLED B1

WebOS 6.0 i Pilot Magic

Najnowsza wersja systemu WebOS została całkowicie stworzona od nowa. Wybieranie opcji w menu powinno być łatwiejsze nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników, zmienił się też ekran główny, który wypełniają teraz duże kafle z sugerowanymi treściami z różnych, niezależnych źródeł – z serwisów VoD, YouTube’a czy alertów sportowych. Przypomina to ekrany aplikacji takich jak Netflix czy HBO GO.

WebOS 6.0

Usprawniony został także pilot Magic, który pozwala na łatwiejszą obsługę dzięki wsparciu dla Amazon Alexa czy Asystenta Google. Interesująco przedstawia się możliwość połączenia pilota ze smartfonem dzięki NFC. Dzięki temu użytkownicy mogą udostępniać materiały z telefonu na telewizorze lub odwrotnie.

