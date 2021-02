Samsung QLED Q90T 55” – mistrzowski telewizor 4K, który spadł do pierwszej ligi

Zeszłoroczna seria Q90T do niedawna uchodziłaby za topową serię telewizorów Samsunga, a modele o podobnym oznaczeniu, jak Q90R z 2019 roku, zajmowały wysokie miejsce w hierarchii TV koreańskiej firmy. Sytuację zmieniło wprowadzenie przez Samsunga modeli o rozdzielczości 8K, co automatycznie zepchnęło opisywany model i jego warianty na nieco dalszą pozycję. Wciąż jest to jednak ciekawa propozycja dla wymagających użytkowników, którzy poszukują wysokiej klasy telewizora QLED 4K z wieloma ciekawymi funkcjami.

Testowany przeze mnie Q90T to wariant 55 cali, najmniejszy. Do większych pomieszczeń przeznaczone są modele z ekranami 65, 75 i 85 cali. Opisywana wersja w dniu debiutu kosztowała około 7500 zł, teraz w sklepie internetowym producenta dostępna jest za 6499 zł, ale przeszukując sieć, znajdziemy oferty jeszcze korzystniejsze, rzędu 5000 zł. Taka cena już bardzo kusi, więc sprawdzamy, czy warto.

Samsung QLED Q90T 55" (QE55Q90TAT)

Ekran QLED Quantum Dot LED, przekątna 55 cali 16:9, rozdzielczość 4K (3840 x 2160), 120 Hz, powłoka antyrefleksyjna, Ultra Szeroki Kąt Widzenia, Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie 16x, funkcja Adaptacji Obrazu, Quantum HDR 2000, HDR10+, HLG, Multi View

Tuner DVB-T2CS2 x 2

Procesor Quantum 4K

Głośniki w układzie 4.2.2, moc 60 W, Dolby Digital Plus, wsparcie Q-Symphony, Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA), Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS), zewnętrzny dźwięk Dolby Atmos i DTS:X (przez złącze eARC)

Tryb gier Real Game Enhancer +

Tryb Ambient +

System Tizen 6.0

Interfejsy: gniazdo CI+, 4x HDMI (jeden eARC, jeden HDMI 2.1), 2x USB, Ethernet, cyfrowe wyjście audio, wejście antenowe telewizji naziemnej/kablowej, dwa wesjćia TV satelitarnej

Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2

Pobór mocy od 155 W (średni) do 245 W

Wymiary z podstawą 1227,6 x 794,8 x 235,6 mm, waga 24,4 kg

Pilot TM2050C ze sterowaniem głosowym Bixby

Cena: od ok. 5000 (sklepy internetowe) do 6499 zł (cena producenta, luty 2021 r).

