Samsung Neo QLED to jeszcze bardziej precyzyjne oddanie szczegółów i większa jasność

Samsung będzie sprzedawał w tym roku telewizory QLED i Crystal UHD, jednak wprowadza też modele prawdziwie przełomowe – urządzenia z nowej serii Neo QLED, a i zapowiada konsumenckie ekrany Mini LED. Coraz bardziej interesująco rozwija się też oferta telewizorów lifestylowych, które w 2021 roku reprezentują serie The Frame, The Sero, The Serif i The Terrace.

Po tegorocznych premierach Samsunga nasuwa się refleksja. To w naszej ocenie jedyny producent, który ma w tej chwili tak szeroką ofertę telewizorów dla osób o najróżniejszych stylach życia. Jest coś dla wymagających kinomaniaków, kibiców i telewidzów, jest i dla zapalonych graczy, ale nie brakuje też niebanalnych modeli, które całkowicie zmieniają definicję TV jak obrotowy The Sero. Przyjrzyjmy się zatem bliżej tegorocznym, telewizyjnym nowościom Samsunga.

Samsung Neo QLED to początek końca wyświetlaczy organicznych?

Samsung od 2017 roku ma w ofercie cenione przez użytkowników telewizory QLED. Ich kolejne generacje były ciągle ulepszane, ale w tym roku przyszła prawdziwa rewolucja, która diametralnie zmienia wrażenia z oglądania filmów, seriali i programów TV. Nowe rozwiązanie Samsung Neo QLED łączy zalety dotychczasowej technologii kwantowej kropki (Quantum Dot) z podświetleniem Quantum Mini LED. Zmniejszone diody mają rozmiar stanowiący 1/40 wielkości standardowych diod LED. Zwiększyła się dzięki temu znacznie ich liczba oraz skala luminancji – do 12 bitów w 4096 krokach. I tak na przykład w telewizorze o rozdzielczości 4K serii QN95A liczba niezależnych stref podświetlenia wynosi aż 792, a więc nawet dwukrotnie więcej niż w topowych modelach o rozdzielczości 8K i kilkukrotnie więcej niż w zeszłorocznych telewizorach o rozdzielczości 4K.

To wręcz epokowa zmiana w technologii podświetlenia obrazu. Zamiast rozpraszającej światło soczewki wokół diody, Samsung zastosował niezwykle cienkie mikro warstwy wypełnione wieloma diodami. Tą gęstą siateczką Mini LED-ów steruje nowy, wydajny procesor obrazu Neo Quantum wspierany przez technologię Quantum Matrix i sztuczną inteligencję.

Co to wszystko daje w praktyce? Po pierwsze Samsung Neo QLED niemal już całkowicie eliminuje niepożądany i nielubiany przez wymagających widzów efekt rozmycia. Głębsza jest czerń i ciemne obszary obrazu, zwiększa się gama kolorów, a jasność osiąga niespotykane dotąd poziomy luminancji wynoszące maksymalnie nawet 2800 nitów. Przekłada się to na fenomenalną jakość HDR, a także w każdym przypadku – większą szczegółowość obrazu, lepszy kontrast i ładniejsze kolory.

Dzięki wykorzystaniu 16 różnych modeli sieci neuronowych, sztucznej inteligencji i technologii głębokiego uczenia, nowy procesor obrazu jest w stanie podnieść jakość obrazu do jakości jak najbliższej 4K lub 8K w zależności od formatu wejściowego.

Neo QLED to także najlepszy wybór dla graczy

Seria telewizorów Samsung Neo QLED przynosi także kilka istotnych usprawnień dla graczy. Nowe modele TV są w pełni przystosowane do współpracy z najnowszymi konsolami, zapewniając obsługę rozdzielczości 4K z płynnością niemal 120 kl./s. Plusem jest też bardzo niski input lag wynoszący ok. 5,8 ms. Dzięki temu gracze zyskają doskonały obraz o wybornej kolorystyce i idealną płynność, pozwalającą uchwycić wszystkie szczegóły akcji.

Dzięki współpracy z AMD w serii telewizorów Neo QLED debiutuje technologia AMD FreeSync Premium Pro ze wsparciem dla PC, co dodatkowo zapewnia wysoką jakość obrazu HDR z odświeżaniem 120 Hz w 4K.

Gracze powinni docenić też nowy pasek gier Game Bar, który ułatwia monitorowanie podczas rozgrywki krytycznych aspektów gry – na przykład ustawień proporcji ekranu, sprawdzanie opóźnienia sygnału – oraz umożliwia szybkie podłączenie zestawu słuchawkowego.

Nowością w 2021 roku jest także funkcja Ultra Szerokiego Widoku, dzięki której proporcje w grach mogą rozszerzyć się do wartości 21:9, a nawet wyświetlać się w widoku ultraszerokim 32:9. Zapewni to wrażenia jak z najlepszych monitorów gamingowych.

Czekając na premierę Neo QLED...

Na bieżący rok Samsung zaplanował rynkowe premiery telewizorów Neo QLED 8K – QN800A i QN900A – które będą dostępne z ekranami o przekątnej 65”, 75” i 85”, a także modeli Neo QLED 4K (QN90A, QN91A i QN85A) w różnych rozmiarach, począwszy od 50 cali.

Spodziewana wkrótce w Polsce seria telewizorów Samsung Neo QLED 2021 zdobyła już pierwsze, bardzo dobre opinie po testach branżowych brytyjskich portali między innymi w TechRadar czy Trusted Reviews. Dziennikarze zgodnie przyznają oceny 5/5, a w podsumowaniach nie szczędzą pochwał.

Telewizor jak obraz, czyli The Frame

Wielka, czarna płaszczyzna zajmująca pół ściany w salonie? Samsung ma na to różne sposoby, na przykład znaną już z wcześniejszych lat serię The Frame. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że The Frame zamienia telewizor niemal w dzieło sztuki, a jeśli chcemy, także w cyfrowy album na nasze zdjęcia. Urządzenie z ekranem QLED wygląda niemal jak obraz na ścianie, który można wedle własnej woli wypełniać malarstwem czy grafikami z renomowanych galerii i jest jeszcze bardziej smukłe niż model z 2020 roku.

Seria telewizorów The Frame w 2021 roku została wzbogacona o nowe funkcje. Po pierwsze zwiększą się przestrzeń wewnętrzna na przechowywanie zdjęć. Wcześniej było to zaledwie 500 MB, a obecnie wynosi ona 6 GB, co pozwala zapisać na przykład 1200 plików w rozdzielczości 4K.

Tegoroczna linia obrazowych telewizorów daje jeszcze większy wybór prac artystów dzięki współpracy z nowymi partnerami jak Etsy. Żeby użytkownik mógł łatwiej dokonać wyboru, z pomocą nadchodzi nowa technologia selekcji, bazująca na sztucznej inteligencji, która analizuje wcześniejsze wybory użytkownika. Obecnie w galerii oferowanych jest już ponad 1400 prac, pochodzących ze światowych zbiorów.

Bardzo ciekawą nowością w 2021 roku są nowe sposoby montażu. Telewizor The Frame można zainstalować nie tylko na zwykłej podstawce czy na studyjnej „sztaludze”, ale także idealnie wkomponować w ścianę obok innych obrazów dzięki Slim Fit Wall Mount. Jest to tym bardziej możliwe, że wersja z 2021 roku ma tylko 24,9 milimetra grubości, jak standardowa ramka na obraz.



Zwiększa się też liczba ramek dostępnych do obudowania The Frame – Samsung proponuje pięć w różnych kolorach, ale można też wybrać dodatkowe ramy od zewnętrznych producentów.

Samsung wprowadził także My Shelf. To zestaw półek, które można różnie komponować wokół The Frame. To dodatkowe akcesorium powala jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Samsung przygotował warianty My Shelf dla The Frame o rozmiarze 55”, 65” i 75”, z wykończeniem białym lub beżowym.

The Sero, telewizor czasów TikToka

Mobilne serwisy społecznościowe, jak TikTok czy Instagram, zmieniły sposób przeglądania multimediów przez miliony osób na całym świecie. Na smartfonie łatwiej pewne treści wyświetlać w układzie pionowym. A na telewizorze? Też można. Tu z pomocą przychodzi kolejna pomysłowa linia telewizorów QLED – The Sero.



To jedna z najbardziej niesamowitych konstrukcji firmy Samsung, która ma szansę stworzyć nowy trend wśród innych producentów. Telewizor można ustawić w układzie pionowym, wtedy wygląda jak gigantyczny smartfon. Idealnie będą się na nim prezentować treści z serwisów społecznościowych. Wystarczy przy tym zbliżyć telefon z NFC i systemem Android lub iOS dotknąć nim The Sero, a na ekranie telewizora zobaczymy ekran smartfonu. W każdej chwili można jednak przywrócić standardowy układ – poziomy i oglądać tam wszystkie inne multimedia, przy każdej okazji ciesząc się dźwiękiem 4:1. Wystarczy odwrócić telefon, a The Sero będzie naśladował jego położenie.

Telewizor The Sero w wersji 2021 wzbogacił się o obsługę Apple AirPlay 2. Producent zapowiedział też jeszcze łatwiejszą integrację telewizora z TikTokiem.

Samsung The Terrace, czyli z telewizorem na grilla

Grill i telewizor? To nie idzie w parze, bo tak zaawansowana elektronika nie powinna być narażana na działanie czynników zewnętrznych. A jednak może być! Nowy telewizor The Terrace powstał z myślą o oglądaniu na zewnątrz. To może być świetny pomysł… na wspólne przeżywanie sportowych emocji albo… letnie kino domowe.

Samsung The Terrace jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. Nie jest mu straszny ani pył, ani wilgoć i deszcz, o czym świadczy klasa ochrony IP55. Urządzenie zostało tak skonstruowane, by nawet w trudnych warunkach, na przykład w pełnym słońcu, dostarczyć wyraźny obraz i dźwięk, oferuje do tego inteligentne funkcje, na takim samym poziomie zaawansowania, jakich dostarczają odbiorniki w pomieszczeniach. Samsung przygotował już telewizor The Terrace w rozmiarach 55” i 65”, natomiast latem tego roku pojawi się nowy model Full Sun o przekątnej 75”.

Źródło zdjęć: Samsung