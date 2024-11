Ten producent znowu to zrobił. Trudno będzie przebić taką cenę

Składasz budżetowy zestaw komputerowy? Zależy Ci na cichej pracy, niskich temperaturach i długiej żywotności? W takim razie Cooler Master ma coś dla Ciebie.

W obecnych czasach kupując nowy procesor komputerowy w zestawie dostajemy fabryczne chłodzenie. Dotyczy to zarówno układów od AMD, jak i Intela. Wyjątkiem są jedynie topowe CPU stworzone z myślą o podkręcaniu oraz przewidziane do sprzedaży hurtowej wersje "tray" w samym plastikowym blisterze.

Sugerowana cena to około 80 złotych

I chociaż lepszy rydz niż nic, to tzw. "boxowe coolery" pozostawiają wiele do życzenia pod względem kultury pracy i wydajności. Na szczęście tutaj z pomocą przychodzą rozwiązania firm trzecich. A tak się składa, że tajwański Cooler Master przygotował wyjątkowo przystępną propozycję dla budżetowych PC.

Cooler Master Hyper 411 Nano to kompaktowy, wieżowych układ chłodzenia o wymiarach 136 x 85 x 102 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z czterema 6-milimetrowymi ciepłowodami, które mają bezpośredni kontakt z IHS procesora. Całość utrzymana jest w czarnej kolorystyce bez podświetlenia RGB LED.

Tajwańczycy serwują nam 92-milimetrowy wentylator pracujący z prędkością do 2500 RPM, przy wydajności do 45,1 CFM, ciśnieniu do 3,25 mmH 2 O oraz kulturze pracy do 30 dB(A). Wspierane są wszystkie nowsze i starsze procesory. Mowa o gniazdach takich jak AMD AM4 i AM5 oraz Intel LGA 1851, 1700, 1200 i 115x.

Cooler Master Hyper 411 Nano ma być dostępnych w polskich sklepach już w styczniu 2025. Największym atutem będzie cena, która ustalona została na okolice 80 złotych. Producent udziela 2 lata gwarancji.

Źródło zdjęć: Cooler Master

Źródło tekstu: oprac. własne